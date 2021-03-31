SON DAKİKA: 5 yaşındaki çocuğun feci ölümü kamerada! Bu acıya yürek dayanmaz...

ÇARPTIĞINI FARK ETMEDİ YOLUNA DEVAM ETTİ



Dikkatsiz sürücü, minik Hızır'a çarptığını fark edemeyince frene basmak yerine yola devam etti. Kamyonetin altında metrelerce sürüklenen Hızır Ali, tekerleklerin altında ezilerek ağır yaralandı. Kamyonetin sarsılmasıyla dikiz aynasına bakan sürücü, karşılaştığı manzarayla hayatının şokunu yaşadı. Çocuğu ezdiğini fark eden sürücü, durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.