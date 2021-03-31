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Giriş Tarihi: 31.3.2021 09:45 Son Güncelleme: 31.3.2021 10:12

SON DAKİKA: 5 yaşındaki çocuğun feci ölümü kamerada! Bu acıya yürek dayanmaz...

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
SON DAKİKA: 5 yaşındaki çocuğun feci ölümü kamerada! Bu acıya yürek dayanmaz...

Son dakika haberler... Avcılar'da sokakta oyun oynayan 5 yaşındaki Hızır Ali G. yolun karşısına geçmek isterken kamyonet altında kaldı. Çocuğa çarptığını fark edemeyen dikkatsiz sürücü, frene basmayınca Hızır Ali'nin üzerinden geçti. Tekerleklerin altında ezilen Hızır Ali feci şekilde hayatını kaybederken, kamyonet sürücüsü ise gözaltına alındı.

Kaza İstanbul'un Avcılar ilçesine bağlı Yeşilkent Mahallesi'nde 30 Mart Salı günü saat 14.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre sokak üzerinde oyun oynayan 5 yaşındaki Hızır Ali G. yolun karşısına geçmek istedi. Bu esnada seyir halinde bulunan bir kamyonet, yola fırlayan Hızır Ali'yi altına aldı.

ÇARPTIĞINI FARK ETMEDİ YOLUNA DEVAM ETTİ

Dikkatsiz sürücü, minik Hızır'a çarptığını fark edemeyince frene basmak yerine yola devam etti. Kamyonetin altında metrelerce sürüklenen Hızır Ali, tekerleklerin altında ezilerek ağır yaralandı. Kamyonetin sarsılmasıyla dikiz aynasına bakan sürücü, karşılaştığı manzarayla hayatının şokunu yaşadı. Çocuğu ezdiğini fark eden sürücü, durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından Minik Hızır Ali'yi hastaneye kaldırdı. 5 yaşındaki Hızır Ali, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Kamyonet şoförü ise yaşanan olayın ardından polis ekiplerine teslim oldu. Gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

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SON DAKİKA: 5 yaşındaki çocuğun feci ölümü kamerada! Bu acıya yürek dayanmaz...
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