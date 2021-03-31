SON DAKİKA: 5 yaşındaki çocuğun feci ölümü kamerada! Bu acıya yürek dayanmaz...

Kaza İstanbul'un Avcılar ilçesine bağlı Yeşilkent Mahallesi'nde 30 Mart Salı günü saat 14.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre sokak üzerinde oyun oynayan 5 yaşındaki Hızır Ali G. yolun karşısına geçmek istedi. Bu esnada seyir halinde bulunan bir kamyonet, yola fırlayan Hızır Ali'yi altına aldı.
ÇARPTIĞINI FARK ETMEDİ YOLUNA DEVAM ETTİ
Dikkatsiz sürücü, minik Hızır'a çarptığını fark edemeyince frene basmak yerine yola devam etti. Kamyonetin altında metrelerce sürüklenen Hızır Ali, tekerleklerin altında ezilerek ağır yaralandı. Kamyonetin sarsılmasıyla dikiz aynasına bakan sürücü, karşılaştığı manzarayla hayatının şokunu yaşadı. Çocuğu ezdiğini fark eden sürücü, durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından Minik Hızır Ali'yi hastaneye kaldırdı. 5 yaşındaki Hızır Ali, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.
SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI
Kamyonet şoförü ise yaşanan olayın ardından polis ekiplerine teslim oldu. Gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.
Avcılar’da yürek yakan olay, kamyonet minik Umut’un üzerinden böyle geçti | Video