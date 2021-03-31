Son dakika: Cumhuriyet tarihinin en büyüğü... Örgütün 3,5 milyonu ile yakalanan kurye tutuklandı!

Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu olan ve 9 ülke ile ortaklaşa gerçekleştirilen 'Bataklık Operasyon'u hakkında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, uyuşturucu ve uyuşturucu gelirlerinin engellenmesini hedeflediklerini açıklamıştı. Soylu yaptığı açıklamada, "Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu başlatıldı. Yaklaşık 1 yıldır takip edilen operasyon gerçekleştirildi.
Bu operasyonun ismi Bataklık. Özellikle, uyuşturucu ve uyuşturucuya bağlı suç gelirleriyle mücadele etmek. Özellikle suç gelirleriyle mücadelede büyük bir mücadele verilmektedir. Dönem dönem çok zorlandığımız açıktır.
Bu operasyon 9 ülkeyle bağlantılı gerçekleştirildi. Hollanda, Belçika, İspanya, İtalya, Şili, Ekvador, Peru ve Brezilya ile bağlantılı gerçekleştirildi. Türkiye'de 11 ilde yapıldı.
94 hedef vardı, 67 hedef gözaltına alındı, 70 milyon liraya el konuldu. Bu operasyonda ayrıca hem suç gelirlerine yönelik, silahlı suç örgütü tespit edildi. Örgütün tepe yöneticilerinden bir tanesi hakkında kırmızı bülten, Brezilya ve Hollanda'da 26 yıllık hapis cezası var. 500 milyonun üzerine çıkabilecek bir nakdi ve suç gelirleri toplamı söz konusu olacak" ifadelerini kullanmıştı.
KURYE ÜLKEYE GİRİNCE YAKALANDI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Bataklık Operasyonu' kapsamında tutuklanan suç örgütünün sözde yöneticisi olduğu ileri sürülen Nejat Daş ile irtibatı olan Engin M'nin ülkeye girişi ardından operasyon başlatıldı.
Başsavcılığın talimatı üzerine hareket geçen Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri düzenledikleri operasyonla Engin M'yi Trabzon'da yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren Engin M, Nejat Daş'ı tanımadığını, herhangi bir suç örgütü içerisinde bulunmadığını, çocuğunun rahatsızlığından dolayı bir kere Bulgaristan'a götürmek üzere para taşıdığını fakat Sırbistan'da gözaltına alındığı öne sürdü.
SIRBİSTAN'DA CEZAEVİNE GİRMİŞ
Sırbistan'da 'Kara para aklamak' suçundan 6 ay hapisyattığını ifade eden Engin M, "Hayatımın 6 ayı bu yüzden çocuklarımdan ve ailemden uzakta zor koşullar altında Sırbistan gibi bir ülkede cezaevinde geçti.
Bu teklifi kabul ettiğim için pişmanım" dedi. Hakkında kara para akladığı yönündeki tanık beyanlarını kabul etmeyen Engin M, Türkiye'ye hiçbir zaman para getirmediğini ve ülkeden de para çıkarmadığını savundu.
Engin M., "Silahlı suç örgütü kurma veya yönetme", "Örgüte üye olma" ve "Suçtan elde edilen mal varlığını aklama" suçlarından sevk edildiği sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.Engin M. örgütün 3.5 milyon parasıyla yakalanmıştı.