Son dakika: Benzediği kişiyi öldürüp aracını satmıştı! İstenen ceza belli oldu

Muhammet Karataş'ı evine götürdüğünü de sözlerine ekleyen Jasem, ifadesini şöyle sürdürdü:

"Muhammet bana Aykut'a çok benzediğimi söyledi. Aykut'un kimliği ile aracı satacağımızı ve bana destek olacağını söyledi. Muhammet bana Aykut Çakal'ın kıyafetlerini giydirdi ve kimliğini verdi. Muhammet'le sabah saatlerinde çıktık. Bir galeriye giderek aracın satışı konusunda 83 bin TL'ye anlaştık. Notere gittik. Noterde kendimi Aykut Çakal olarak tanıttım. Yüzümde maske olduğu için noter görevlisi beni Aykut Çakal sandı. Böylece satışı gerçekleştirdik. Ardından Aykut Çakal'ın kıyafetlerini üzerimden çıkartarak, çöpe attım. Sonrasında yanımda getirdiğim kendi kıyafetlerimi giydim. Bizim eve gittik. Ertesi gün beraber çıkarak Aykut'un telefonunu 2 bin 700 TL'ye sattık. Öldürme olayından sonra ben ve Muhammet telefonlarımızı kapattık. Araç ve telefon satışında da Aykut Çakal'ın imzasını taklit ettim. Suçlamaları anlattığım şekilde kabul ediyorum. Pişmanım."

Muhammet Karataş'ın babası İsmail Karataş ise ifadesinde, olaydan sonra oğlunun kendisini aradığını ifade ederek, "Oğlum telefonda bana olayı Suriyeli arkadaşı ile birlikte yaptıklarını söyleyerek 'Şeytana uydum, pişmanım. Cinayeti Suriyeli arkadaşımla birlikte işledik. Böyle olmasını istemiyordum baba' dedi. Ancak nasıl öldürdüklerine dair detay vermedi. Bu olayın içerisinde başka kişilerin de olduğunu düşünüyorum" dedi.

Tutuklu sanık Mohammad Ghazı Jasem'in yargılanmasına, önümüzdeki günlerde iddianameyi kabul eden 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.