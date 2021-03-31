Son dakika: Bir kent bu olayla çalkalanıyor! İğrenç gerçek ortaya çıktı: 13 gözaltı

Elbistan'da S.A. (19), yaklaşık 2 yıl önce B.K.'nın uygunsuz görüntülerini çektikten sonra tehdit ederek henüz o dönemde çocuk yaşta olan B.K.'ya cinsel istismarda bulundu. S.A. daha sonra görüntüleri ailesine göndermekle tehdit ettiği B.K.'yı iddiaya göre erkek arkadaşlarıyla da ilişkiye girmeye zorladı. Yaklaşık 2 yıldır cinsel istismara maruz kalan B.K., Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gidip "Kurtarın beni" diyerek polisten yardım istedi.

13 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI



Genç kızın ifadesi üzerine Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçerek, B.K.'nın isimlerini verdiği şüphelilerin adreslerini tespit ettikten sonra sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda kızı istismar ettikleri öne sürülen S.A.'nın da aralarında olduğu 13 kişi gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Şüphelilerin sorgularının ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.