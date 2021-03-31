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Giriş Tarihi: 31.3.2021 12:41

: ’de feci ! Sinir krizi geçirdiler!

DHA
SON DAKİKA: Eskişehir’de feci kaza! Sinir krizi geçirdiler!

haber: ’de yürekleri yakan bir yaşandı. Hanifi Doğan (37), büyükbaş hayvan yüklü kamyonetiyle hatalı sollama yaptı. Karşı şeritten gelen çekiciyle çarpıştı. Kazada Doğan hayatını kaybederken, çekicinin sürücüsü ile kazaya karışan minibüsteki 5 kişi yaralandı. İşte son dakika haberinin acı detayları

Son dakika haber: Eskişehir'deki korkunç kaza, Alpu Karayolu'nun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Hanifi Doğan, 26 PE 708 plakalı kamyonetiyle hatalı sollama yaptı.

Karşı şeride geçen kamyonet, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen çekiciyle çarpıştı.

Çekiciye de arkadan gelen 26 ADZ 442 plakalı minibüs çarptı. Kazada kamyonette sıkışan Doğan, hayatını kaybetti.

Yaralanan Suriye uyruklu Muhabbed Aşima (29), Habibullah Sayet (46), Ümit Okyay (26), Latif Altan (42) ve Oğuz Yüzügüleç (40) ile çekicinin sürücüsü ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Tedavi alınan yaralılardan Habibullah Sayet, Ümit Okyay ve Oğuz Yüzügüleç'in durumlarının ağır olduğu belirtildi.


Yaklaşık 1 saat kapalı kalan karayolu, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.

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SON DAKİKA: Eskişehir’de feci kaza! Sinir krizi geçirdiler!
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