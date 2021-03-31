Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA: Esra Erol’da inanılmaz olay! 18 yaşındaki kız 44 yaşındaki adama kaçtı!
Giriş Tarihi: 31.3.2021 17:01 Son Güncelleme: 31.3.2021 17:12

: ’da inanılmaz olay! 18 yaşındaki kız 44 yaşındaki adama kaçtı!

SABAH İNTERNET
SON DAKİKA: Esra Erol’da inanılmaz olay! 18 yaşındaki kız 44 yaşındaki adama kaçtı!

haber: ’da inanılmaz bir olay daha yaşandı. 18 yaşındaki genç kız, 44 yaşındaki bir adama kaçtı. Genç kızın ailesi ise canlı yayına katıldı ve evlatlarının zorla kaçırıldığını anlattı. Esra Erol ise “Kaçmak doğru değil” ifadesini kullandı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberler: Hafta içi her gün ATV'de yayınlanan 'Esra Erol'da akılalmaz bir olay daha yaşandı. Isparta'da yaşayan 18 yaşındaki Beyza, iddialara göre 44 yaşındaki Savaş Başol'a kaçtı.

Yayına görüntülü bağlanan genç kız, "Telefonda konuştuk. Sonra otobüse bindim. Kütahya'ya yanına gittim. Kaçtığımız gün nikah kıydık. Severek evlendik. Birbirimizi çok seviyoruz. Kaçsak canlı yayına çıkmayız" diye konuştu.

Savaş Başol ise "Ben Beyza'yı çok seviyorum Yaşım 44 olabilir. Ama onun için yapmayacağım şey yok. Madem kızınızı seviyorsunuz. Neden onu dövüyorsunuz" diye konuştu.

Genç kızın ailesi ise "Kızımızı kaçırdı. Onu evden çıkarmıyor. Evine dön. O adamdan hayır gelmez. Tipine bak ya" ifadelerini kullandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA: Esra Erol’da inanılmaz olay! 18 yaşındaki kız 44 yaşındaki adama kaçtı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA