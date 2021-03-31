SON DAKİKA: Esra Erol’da inanılmaz olay! 18 yaşındaki kız 44 yaşındaki adama kaçtı!

Son dakika haberler: Hafta içi her gün ATV'de yayınlanan 'Esra Erol'da akılalmaz bir olay daha yaşandı. Isparta'da yaşayan 18 yaşındaki Beyza, iddialara göre 44 yaşındaki Savaş Başol'a kaçtı.
Yayına görüntülü bağlanan genç kız, "Telefonda konuştuk. Sonra otobüse bindim. Kütahya'ya yanına gittim. Kaçtığımız gün nikah kıydık. Severek evlendik. Birbirimizi çok seviyoruz. Kaçsak canlı yayına çıkmayız" diye konuştu.
Savaş Başol ise "Ben Beyza'yı çok seviyorum Yaşım 44 olabilir. Ama onun için yapmayacağım şey yok. Madem kızınızı seviyorsunuz. Neden onu dövüyorsunuz" diye konuştu.