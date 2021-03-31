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Giriş Tarihi: 31.3.2021 16:57 Son Güncelleme: 31.3.2021 17:08

Son dakika haberi: Kâbus devam ediyor... Koronavirüs aynı aileden 5 kişiyi hayattan kopardı!

DHA
Son dakika haberi: Kâbus devam ediyor... Koronavirüs aynı aileden 5 kişiyi hayattan kopardı!

Son dakika! Acı haber 'dan geldi. Tüm dünyayı etkisi altına alan ve mutant versiyonuyla ülkemizde tekrar yükselişe geçen koronavirüs, aynı aileden 5 kişinin ölümüne neden oldu. Yine aynı aileden 5 kişinin ise koronavirüs tedavisi gördüğü bildirildi.

Sakarya'nın Akyazı ilçesine bağlı Hasanbey Mahallesi'nde yaşayan 5 çocuk babası Ahmet Aydın (58), dün tedavi gördüğü Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Ahmet Aydın'ın cenazesi aynı gün Akyazı'da toprağa verildi.

Ahmet Aydın'ın son 3 haftada annesi Keziban Aydın, üvey annesi Türkan Aydın ve kız kardeşleri Safiye Aydın Demirtaş ve Emine Aydın Salih'i koronavirüs nedeniyle kaybettiği belirtildi.


Ahmet Aydın

AYNI AİLEDEN 5 KİŞİ TEDAVİ GÖRÜYOR

Koronavirüs nedeniyle Aydın ailesinden 2 kişinin Akyazı ilçesinde evde, 3 kişinin ise hastanede tedavi gördüğü belirtildi.

Akyazı İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı filyasyon ekipleri ailenin diğer fertleri ve yakınlarıyla ilgili çalışma başlattı.

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Son dakika haberi: Kâbus devam ediyor... Koronavirüs aynı aileden 5 kişiyi hayattan kopardı!
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