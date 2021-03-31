SON DAKİKA | Müge Anlı’da aranıyordu! Elleri bağlı halde bulundu

Son dakika haberleri... Adana merkez Çukurova ilçesi Kurttepe Mahallesi'nde 26 Şubat günü saat 19.30 sıralarında Mehmet Ali Tunç, polisi arayıp arkadaşı Şahap Örcün'ün Çatalan Köprüsü'nden Seyhan Baraj Gölü'ne atladığını söyledi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yapılan tüm aramalara rağmen Örcün'ün izine rastlanmadı. Polisin ifadesine başvurduğu Mehmet Ali Tunç, alacaklarının sürekli aradığı için Örcün'ün intihara kalkıştığını söyledi.
Şahap Örcün'ün Çatalan Köprüsü'ne gittiğini, kendisini de yanına çağırdığını, iple ellerini kördüğüm şeklinde bağlandığını gördüğünü belirtti. Şahap Örcün'ün 'Hakkını helal et' dedikten sonra kendisini göle attığını öne sürdü. Örcün'ün ailesinin şikayeti üzerine 'intihara teşvik' suçundan gözaltına alınan Tunç, mahkeme tarafından serbest bırakıldı.
Şahap Örcün kayıp olarak aranırken, bir vatandaş Seyhan Baraj Gölü Çatalan Köprüsü'nün ayaklarının yakınında ceset olduğunu görünce polisi aradı. Ceset su altı polisi tarafından kıyıya çıkarıldı. Elleri bağlı olarak sudan çıkartılan ceset otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
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