Çok konuşulan olayda son dakika gelişmesi! Otelde soyunan kadının cezası belli oldu

Son dakika... İstanbul'da sevgilisinin kendisini aldattığını düşünen genç bir kadın, takip ettiği erkek arkadaşının gittiği otele girdi. Resepsiyon görevlisinden sevgilisinin kaldığı oda numarasını öğrenmek isteyen genç kadın istediğini alamayınca otelin lobisinde soyunmaya başladı. Hayâsız hareketler sergileyen kadın, şikayet edildi ve yargılama başladı. Yapılan yargılama sonucu genç kadın 6 ay hapse mahkûm edildi. Kadının ertelenen bir başka cezasının da olduğu öğrenildi. Aldığı yeni mahkumiyet sebebiyle ertelenen cezasının da açıklanmasına hükmedildi.