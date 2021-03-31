Son dakika: Türkiye’nin konuştuğu eltilerle ilgili flaş gelişme! Hamide'den şok karar Esra Erol açıkladı

HAYRETE DÜŞÜREN İLGİNÇ DETAYLAR!

Muammer Ay'ın eşi Fatsa'da bir yufkacı açtı. Yengem ve eşim onların yanında işi girdi. Daha sonra yengem Muammer Ay'ın hareketlerinden rahatsız oldu ve işten çıktı. Ama karım bir süre daha çalışmaya devam etti. Ben her ne kadar "gitme, çık oradaki işten" dediysem de beni dinlemedi.