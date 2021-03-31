Son dakika: Türkiye’nin konuştuğu eltilerle ilgili flaş gelişme! Hamide'den şok karar Esra Erol açıkladı

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Giriş Tarihi: 31.3.2021 08:51 Son Güncelleme: 31.3.2021 09:18

Son dakika: ’nin konuştuğu eltilerle ilgili flaş gelişme! Hamide'den şok karar açıkladı

Son dakika: Türkiye’nin konuştuğu eltilerle ilgili flaş gelişme! Hamide'den şok karar

Son dakika haberi: 'un programında inanılmaz bir olay yaşandı. İsimleri olan iki elti kocalarını terk edip, isimli yufkacıya kaçtı. Olayın ardından son programda bir son dakika gelişmesi yaşandı. Küçük elti Hamide canlı yayına bağlanarak kararını açıkladı...

ATV ekranlarında yayın yapan 'un programında, 2 çocuk babası Mehmet Duman, 17 yıl önce evlendiği eşi Hamide Duman'ın 11 Mart günü kayıplara karışması üzerine canlı yayına çıktı. Eşinin başka bir adama kaçtığını söyleyen Duman, "Eşimin telefonunda 'ın resmini gördüm.

Son dakika: Türkiye’nin konuştuğu eltilerle ilgili flaş gelişme! Hamide'den şok karar

Niye kayıtlı bu adam diye sorunca borcu olduğunu o yüzden görüştüklerini ifade etti. Eşim o gün aynı ismi taşıyan eltisi Hamide Duman ile birlikte 'pazara gidiyoruz' diyerek evden çıktı bir daha da geri dönmedi.

Son dakika: Türkiye’nin konuştuğu eltilerle ilgili flaş gelişme! Hamide'den şok karar

Eşim ve yengem daha önce yanında çalıştıkları yufkacı 'a kaçtılar. Kardeşim Ercan ile birlikte polise başvurduk. Antalya'ya gittiklerini duydum. Ortaya çıkmalarını istiyorum. İki aile perişan oldu" ifadelerini kullandı.

Son dakika: Türkiye’nin konuştuğu eltilerle ilgili flaş gelişme! Hamide'den şok karar

ESRA EROL DUYURDU!

programında bir son dakika gelişmesi yaşandı. Esra Erol küçük elti Hamide'nin İstanbul'a döneceğini bir müjde olarak duyurdu. Küçük elti Hamide haftalar sonra "Onlarla bir ilgim olmadığı için çocuklarım ve eşimin yanına geri dönmek istedim. Eltimin ile ilişkisini bildiğim için korktum. Kaçmaya mecbur kaldım" sözlerine kullandı.

Son dakika: Türkiye’nin konuştuğu eltilerle ilgili flaş gelişme! Hamide'den şok karar

Canlı yayında annesini görünce duygularını, "İzleyince hasta oldum." sözleri ile anlattı. ve büyük elti Hamide'nin de yayınları izlediğini söyledi.

Son dakika: Türkiye’nin konuştuğu eltilerle ilgili flaş gelişme! Hamide'den şok karar

BÜYÜK ELTİ HAMİDE'NİN ANNESİ: BENİM KIZIMI DA BULUN

Hamide ve annesi canlı yayında kavuştu. Hamide ve annesi Emine Hanım gözyaşlarına boğuldu. Emine Hanım 'Allah ayırmasın daha bizi. Çocuksuz durulmaz' sözleri ile duygularını paylaştı.

Son dakika: Türkiye’nin konuştuğu eltilerle ilgili flaş gelişme! Hamide'den şok karar

Yaşanan gelişmelerin ardından büyük elti Hamide'nin annesi de yayına bağlanarak "Benim de kızımı bulun, benim kızımı da o adamın elinden kurtarın' dedi. Küçük elti ise 'Gelmez, onlar birbirini seviyor' ifadelerini kullandı.

Son dakika: Türkiye’nin konuştuğu eltilerle ilgili flaş gelişme! Hamide'den şok karar

MUAMMER AY İLE İLGİLİ FLAŞ İDDİA

Küçük elti 'ın annesi Emine gözyaşlarına boğuldu. Sihir iddiası ortalığı karıştırdı. Ercan, Karısı Hamide'nin yufkacı Muammer'in dükkanından ayrıldıktan sonra ayılıp bayılmaya başladığını söyledi.

Son dakika: Türkiye’nin konuştuğu eltilerle ilgili flaş gelişme! Hamide'den şok karar

Telefona ismini vermek istemeyen bir kadın, hoca olarak gittiğimiz kişi 'dı deyince ortalık karıştı. "Sözde Hoca olan Muammer ortalıkta dolaşıp yuvaları yıkıyor" dedi.

Son dakika: Türkiye’nin konuştuğu eltilerle ilgili flaş gelişme! Hamide'den şok karar

HAYRETE DÜŞÜREN İLGİNÇ DETAYLAR!

'ın eşi Fatsa'da bir yufkacı açtı. Yengem ve eşim onların yanında işi girdi. Daha sonra yengem Muammer Ay'ın hareketlerinden rahatsız oldu ve işten çıktı. Ama karım bir süre daha çalışmaya devam etti. Ben her ne kadar "gitme, çık oradaki işten" dediysem de beni dinlemedi.

Son dakika: Türkiye’nin konuştuğu eltilerle ilgili flaş gelişme! Hamide'den şok karar

Yengemin 'ın hangi hareketlerinden rahatsız olduğunu bilmiyorum. Ama çevremdekilerden duyduğum kadarıyla daha önce de bir sürü insanın yuvasını dağıtmış. Eşlerini kandırmış. Etraftan sordum soruşturdum. Öğrendiklerim bunlar.

Son dakika: Türkiye’nin konuştuğu eltilerle ilgili flaş gelişme! Hamide'den şok karar

EŞİ KAÇAN MEHMET DUMAN OLAY GÜNÜNÜ BÖYLE ANLATTI:

Buraya geldim çünkü eşim zorla mı götürüldüğünü yoksa kaçtı mı bilmiyorum ve öğrenmeye geldim. Buraya geldim çünkü eşim zorla mı götürüldüğünü yoksa kaçtı mı bilmiyorum ve öğrenmeye geldim.

Son dakika: Türkiye’nin konuştuğu eltilerle ilgili flaş gelişme! Hamide'den şok karar

Yaşadıklarım çok zor. En azından neden gittiğini bilmek istiyorum. 2 çocuğum var. Kardeşimin eşinin de 3 çocuğu var. Onlar da 14 yıllık evli ve ortada gözü yaşlı 5 çocuk var.

Son dakika: Türkiye’nin konuştuğu eltilerle ilgili flaş gelişme! Hamide'den şok karar

Sabah işten geldiğimde eşimi kaldırdım, bana kahvaltı hazırladı. Eşimin telefonunda 'ın telefonu vardı. Daha önce de görmüştüm ve sildirmiştim telefonu. Muammer Ay'ı daha önce kadın fotoğrafıyla kaydetmişti. Ben de sordum "Neden bu adamın telefonu sende" diye.

Son dakika: Türkiye’nin konuştuğu eltilerle ilgili flaş gelişme! Hamide'den şok karar

Eşinin zorla gittiğini öğrenirse barışma şansı verebileceğini söyleyen Mehmet Duman, "Eğer eşim kendi isteğiyle kaçtıysa soyadımı taşımasın artık" dedi. Mehmet Duman boşanmak istediğini de dile getirdi.

Son dakika: Türkiye’nin konuştuğu eltilerle ilgili flaş gelişme! Hamide'den şok karar

"BİZE EV AÇTI, KİRAMIZI DA ÖDÜYOR"

Sebepsiz kaçtığını iddia eden küçük elti, "Kocam bana sahip çıkmıyordu, o yüzden eltimle birlikte kaçtım" dedi. "Yufkacıdan çıktıktan sonra bayılmaya ayılmaya başladım. Doktora gittim yine bir şey çıkmadı.

Son dakika: Türkiye’nin konuştuğu eltilerle ilgili flaş gelişme! Hamide'den şok karar

Sonra hocaya götürdüler. Bir süre durdu. Sonra yine başladı bayılmalar" diyen elti, yufkacıya kaçtıktan sonra ise bayılmalar durdu" dedi.

Son dakika: Türkiye’nin konuştuğu eltilerle ilgili flaş gelişme! Hamide'den şok karar

, küçük Hamide'ye dönmesi için neredeyse yalvardı ama küçük Hamide yengesiyle kalmaya devam etmek istediğini belirtti. 'ın kendilerine ev açtığını söyleyen eltiler, kirayı da Muammer Ay'ın ödediğini söyledi.

Son dakika: Türkiye’nin konuştuğu eltilerle ilgili flaş gelişme! Hamide'den şok karar

İşte gelişmeler...

Son dakika: Türkiye’nin konuştuğu eltilerle ilgili flaş gelişme! Hamide'den şok karar

Türkey bu olayı konuşuyor...

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Son dakika: Türkiye’nin konuştuğu eltilerle ilgili flaş gelişme! Hamide'den şok karar Esra Erol açıkladı
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