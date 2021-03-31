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Giriş Tarihi: 31.3.2021 10:54 Son Güncelleme: 31.3.2021 11:00

Son dakika: Vücudunda çıkan siğil, polis memurunun sonu oldu! 'da acı olay!

DHA
Son dakika: Vücudunda çıkan siğil, polis memurunun sonu oldu! İstanbul'da acı olay!

Beşiktaş'ta 30 yaşındaki Vedat Tuğrul isimli polis memurunun ölümü yürekleri dağladı. Siğil ameliyatı olmak için gittiği hastanede operasyon sırasında fenalaştığı öne sürülen polis memuru Tuğrul, nakledildiği Bakırköy’deki hastanede hayatını kaybetti.

Kahreden olay geçtiğimiz Pazartesi günü Beşiktaş Levent'te bulunan bir estetik cerrahi hastanesinde meydana geldi. İddiaya göre, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğinde görevli polis memuru Vedat Tuğrul (30) genital bölgesinde çıkan siğili aldırmak için hastanenin dermatoloji servisine gitti. Ameliyata alınan Tuğrul, işlem esnasında fenalaştı.

Doktorlar, fenalaşan polis memurunu Bakırköy'de bulunan aynı hastanenin diğer şubesine sevk etti. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen polis memuru Vedat Tuğrul hayatını kaybetti.

SAVCILIK İNCELEME BAŞLATTI

Tuğrul'un ölümünün ardından hastaneye gelen polis ekipleri, durumu cumhuriyet savcılığına bildirdi. Cumhuriyet savcılığı tarafından verilen talimat doğrultusunda, Tuğrul'un ölümünde doktor hatası olup olmadığı anlaşılması için soruşturma başlatıldı. Polis memurunun cenazesi ise ailesinin yaşadığı Muş'a gönderildi.

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Son dakika: Vücudunda çıkan siğil, polis memurunun sonu oldu! İstanbul'da acı olay!
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