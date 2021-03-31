Süper Loto sonuçları belli oldu! Milli Piyango Online 30 Mart Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ bilet sorgulama

Çok sayıda şans oyunu tutkununun heyecanlı bekleyişi, 30 Mart 2021 Süper Loto çekilişi sonuçları ile sona erdi. Milli Piyango Online tarafından salı, perşembe ve pazar olmak üzere, haftada üç gün gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinin sonuçları, kazanan numaraları ve 30 Mart MPİ bilet sorgulama ekranı sabah.com.tr'de!
30 Mart Süper Loto çekilişi bu akşam Milli Piyango Online canlı çekiliş sayfası üzerinden 21.30'da yapıldı ve ardından Süper Loto sonuçları açıklandı.
Süper Loto sonuçları ve haftanın kazanan numaraları şu şekilde;
Süper Loto çekilişinin 30 Mart 2021 tarihli çekilişi yapıldı ve kazandıran numaralar şunlar oldu;
Süper Loto çekilişinin sonuçları, çekilişin hemen ardından sabah.com.tr'de. Aşağıdaki bağlantılar aracılığıyla canlı çekilişi takip edebilir ve çekiliş biter bitmez MPİ bilet sorgulama işleminizi yapabilirsiniz.
SÜPER LOTO MPİ BİLET SORGULAMA SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?
Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.
Arkadaşlarınızla Ortak Bilet satın alabilirsiniz. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
Süper Loto oynamak için ister www.millipiyangonline.com'a girebilir, ister Milli Piyango uygulamasını kullanabilir, isterseniz de size en yakın satış noktasını ziyaret edebilirsiniz.