Tokat’ta ev içi etkinliklerin sınırlanması için karar!

Tokat İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin Vali Dr. Ozan Balcı başkanlığında 30 Mart 2021 tarihli toplantısında Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri göz önünde bulundurularak 29 Mart 2021 günü toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar ele alındı.

Bu doğrultuda alınan bazı kararlar şöyle:

ÇİFTÇİLER HAFTA SONLARI İZİN BELGESİ İÇİN KISITLAMADAN MUAF

Tarımsal üretim sezonunun başlaması nedeniyle arazide faaliyette bulunacak çiftçilerin üretimde aksamaya sebebiyet olmaması için ekim dikim yaptıkları arazileri kendi üzerine olmayan veraset nedeniyle intikali yapılmamış, herhangi bir Tapu, Ziraat Odası Çiftçi Belgesi, Çiftçi Kayıt Belgesi olmayanların hafta içi ve hafta sonlarında Tarım ve Orman İl ve İlçe Müdürlüklerinden izin belgesi almak şartıyla kısıtlamadan muaf tutulacak.

EV İÇİ ETKİNLİKLERİN SINIRLANMASI SAĞLANACAK

Tokat'ta hafta sonu Cumartesi günleri Mahmutpaşa Mahallesinde kurulan Pazar, sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla Perşembe gününe alındı. Salgının bulaşmasında önemli bir kaynak olduğu tespit edilen aile ve akraba ziyaretleri gibi ev içi etkinliklerin sınırlandırılmasına yönelik bilgilendirme faaliyetlerine il genelinde ağırlık verilecek. İçişleri Bakanlığının 03.03.2021 tarih ve 3695 sayılı Genelgesi kapsamında temel esasları belirlenen "Dinamik Denetim Sürecinin" kesintisiz şekilde uygulanmasına devam edilecek.



İL SALGIN RİSK AZALTIM PLANI UYGULANIYOR

Salgının seyrini etkileyen olumlu ve olumsuz her türlü faktörün; ilçeler arası farklılıklar, il nüfusunun yaş ortalaması, il dışından kaynaklı sorunlar gibi il bazlı özel sebeplerin analiz edildiği ve bu faktörlere yönelik alınan ve alınması gereken tedbirler ile yürütülecek olan faaliyetlerin yer aldığı İl Salgın Risk Azaltım Planı (SARAP) doğrultusunda gerekli çalışmaların sürdürülmesine karar verildi.