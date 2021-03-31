Trafikte geri geri giden TIR’ın sırrı ortaya çıktı

İstanbul Sultangazi'de yaşannan ve önceki gün sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, aracını trafiğin akışına aykırı olarak geri geri kullanan ve trafik güvenliğini tehlikeye sokan 55 AOG 88 plakalı Çekici (TIR) sürücüsü A. G. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Sürücünün ehliyetinin TIR kullanmaya yetkisi olmadığı için yol kenarında polislerin denetim yaptığını görünce kaçmak için uğraştığı ileri sürüldü.



Polisten kaçmak için koskoca TIR'la geri geri gitmiş | Video