Trafikte tehlikeli oyun pahalıya patladı

İstanbul Başakşehir'de tehlikeli şekilde araç kullanan kamyon ve araç sürücüsü yakalandı. Sürücülerin yolda yaptıkları tehlikeli oyun pahalıya patladı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliğince, yakanan iki sürücüye 4 bin 400 liraya yakın ceza kesildi.

Başakşehir İlçesi Habibler Arnavutköy yolu üzerinde trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde araç kullanan, hafriyat kamyonu sürücüsü Y. A. ve otomobil sürücüsü İ. H. K. isimli sürücüler Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekiplerince yakalandı.

Sürücü Y. A.'a KTK'nın 23/3-B1 (Yeterli sayıda tescil plakası takmamak) maddesinden 551 TL, 46/2G (Makas atmak) maddesinden 1339 TL, 56/1C (Yakın Takip) maddesinden 144 TL ve 56/1A (Şerit değiştirme kurallarına uymamak) maddesinden 144 TL olmak üzere toplam 2178 TL ceza yazıldı.



Sürücü İ. H. K.'a KTK'nın 56/1A (Şerit değiştirme kurallarına uymamak)144 TL, 46/2G (Makas atmak) maddesinden 1339 TL, 56/1C (Yakın Takip) maddesinden 144 TL, 23/3A1 (Standart dışı plaka takmak) maddesinden 551 TL olmak üzere, toplamda 2178 TL idari para cezası uygulandı.

Ayrıca Y. A. ve İ. H. K. isimli şahıslar, TCK 179/2 (Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak) maddesine istinaden adli işlem yapılmak üzere Başakşehir Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.