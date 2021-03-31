Van'da 10 kilogram eroin maddesi ele geçirildi

Van İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, yapılan çalışmalar sonucunda Van'ın İpekyolu ilçesinde durumundan şüphelenerek durdurulan İ.T. isimli şahısın üzerinde ve elindeki poşette yapılan aramada, 19 paket halinde 10 Kilo 70 gram eroin maddesi ve 2 bin 800 TL para ele geçirildi.

Elde edilen uyuşturucu maddeyle ilgili olarak İ.T. isimli şahıs "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek" suçundan yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek.