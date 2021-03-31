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Giriş Tarihi: 31.3.2021 09:50

'da 10 kilogram eroin maddesi ele geçirildi

MERAL YILDIZ MERAL YILDIZ
Van'da 10 kilogram eroin maddesi ele geçirildi

'ın İpekyolu ilçesinde şüphe üzerine İ.T. isimli şahsın üzerinde yapılan aramada 10 kilo 70 gram eroin maddesi ele geçirildi. Şüpheli şahıs polis ekiplerince gözaltına alındı.

Van İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, yapılan çalışmalar sonucunda Van'ın İpekyolu ilçesinde durumundan şüphelenerek durdurulan İ.T. isimli şahısın üzerinde ve elindeki poşette yapılan aramada, 19 paket halinde 10 Kilo 70 gram eroin maddesi ve 2 bin 800 TL para ele geçirildi.

Elde edilen uyuşturucu maddeyle ilgili olarak İ.T. isimli şahıs "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek" suçundan yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek.

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Van'da 10 kilogram eroin maddesi ele geçirildi
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