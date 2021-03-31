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Giriş Tarihi: 31.3.2021 22:03

Yanan otomobili damacana suyla söndürdüler

DHA
Yanan otomobili damacana suyla söndürdüler

'da seyir halindeki otomobil, motor kısmında elektrik aksamı kaynaklı alev aldı. Yoldan geçen sürücülerden biri aracındaki damacana suyla, bir başka sürücü de yangın söndürme tüpüyle müdahale ederek alevleri söndürdü

Yangın, saat 19.00 sıralarında Alpaslan Türkeş Bulvarı'ndaki kavşakta meydana geldi. Mehmet Öztoprak yönetimindeki otomobil, seyir halinde iken motor kısmından alev aldı.

Durumu fark eden Öztoprak, aracını durdurup indi. Bu sırada yoldan geçen sürücülerden biri aracındaki damacana suyla, bir başka sürücü de yangın söndürme tüpüyle müdahale ederek alevleri söndürdü.

İhbar üzerine olay yerine gelen ve soğutma çalışması yapan itfaiye ekipleri, yangının elektrik aksamından kaynaklandığını belirledi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Yanan otomobili damacana suyla söndürdüler
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