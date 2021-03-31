Yangında 3 çocuk ve 2 kadın son anda kurtarıldı

Trabzon'un Akçaabat ilçesi Yaylacık Mahallesi Emek Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın zemin kattaki dairede yangın çıktı.

Binada çıkan yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye, sağlık ve emniyet ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen ve yangına müdahale eden Trabzon Büyükşehir Belediyesine bağlı Akçaabat İtfaiye Grup Amirliği ekipleri üst katta dumanda mahsur kalan S.A, S,A. ve M.A ile M.U. isimli kadın ile yangında yaralanan Alzheimer hastası A.A'yı binadan çıkartarak kurtardı. Sağlık ekipleri yangında dumandan etkilenen Alzheimer hastası kadın A.A. ambulans ile hastaneye kaldırılırken, yangın ekipler tarafından kısa sürede söndürüldü. Zemin katta çıkan yangında ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangında çocukları evden çıkartıp kucağında güvenli yere getirilen itfaiye ekiplerine çevrede bulunan vatandaşlar teşekkür etti. Polis ekipleri yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlattı.