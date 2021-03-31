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Giriş Tarihi: 31.3.2021 12:30

‘Yaya önceliği kırmızı çizgimiz'

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‘Yaya önceliği kırmızı çizgimiz'

“Yayalar Kırmızı Çizgimiz” sloganıyla başlatılan farkındalık çalışması kapsamında Belediyesi, ilçedeki yaya geçitlerinin ortasına kırmızı şerit çizdi. Ayrıca ilçedeki LED ekranlarda da “30 Mart’ta Kırmızı Çizgimizi Çekiyoruz” yazılı mesajlara yer verilerek, trafikte yaya önceliği farkındalığının artırılması sağlandı.

İçişleri Bakanlığı, trafikte yayaların geçiş üstünlüğüne yönelik yeni bir uygulamayı daha hayata geçirdi. Yurt genelinde başlatılan "Yayalar Kırmızı Çizgimiz" etkinliği kapsamında kavşak giriş ve çıkışlarıyla, yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlama, geçmek üzere olan yayalara durarak ilk geçiş hakkı verilme farkındalığının oluşturulması amacıyla yaya geçitlerindeki beyaz renkli şeritlerin ortaları kırmızı renge boyanıyor.

Yaya öncelikli trafik projeleri kapsamında birçok uygulamayı hayata geçiren Gaziosmanpaşa Belediyesi de ilçe genelindeki yaya geçitlerinde kırmızı çizgiler oluşturdu. 30 Mart sabahına uyanan Gaziosmanpaşalılar, yaya geçitlerindeki kırmızı çizgileri görerek güne başladı. Proje ile sürücülerin yaya ve okul geçitleri öncesinde uyarılarak, dikkatlerinin daha üst düzeye çıkarılması amaçlanıyor.

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‘Yaya önceliği kırmızı çizgimiz'
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