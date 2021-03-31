‘Yaya önceliği kırmızı çizgimiz'

İçişleri Bakanlığı, trafikte yayaların geçiş üstünlüğüne yönelik yeni bir uygulamayı daha hayata geçirdi. Yurt genelinde başlatılan "Yayalar Kırmızı Çizgimiz" etkinliği kapsamında kavşak giriş ve çıkışlarıyla, yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlama, geçmek üzere olan yayalara durarak ilk geçiş hakkı verilme farkındalığının oluşturulması amacıyla yaya geçitlerindeki beyaz renkli şeritlerin ortaları kırmızı renge boyanıyor.

Yaya öncelikli trafik projeleri kapsamında birçok uygulamayı hayata geçiren Gaziosmanpaşa Belediyesi de ilçe genelindeki yaya geçitlerinde kırmızı çizgiler oluşturdu. 30 Mart sabahına uyanan Gaziosmanpaşalılar, yaya geçitlerindeki kırmızı çizgileri görerek güne başladı. Proje ile sürücülerin yaya ve okul geçitleri öncesinde uyarılarak, dikkatlerinin daha üst düzeye çıkarılması amaçlanıyor.