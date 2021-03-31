Yeditepe Huzur denetimi güven veriyor

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde birçok noktada Yeditepe Huzur Denetimleri'nin 11.si gerçekleştirdi. Denetim noktalarından Taksim'de Denetime polis helikopteri havadan destek verirken, Özel Harekat polisleri de çevre güvenliğini sağladı. Taksim meydanından geçen tüm otomobiller ve motosikletler durdurularak GBT'leri ve sorgulamaları yapıldı. Araçlar didik didik aranarak şüpheli görülen araçlarda Narkotik dedektör köpeği 'Bozo' tarafından arama yaptı. Denetimler sırasında araç içindeki kişilere de üst araması ve Genel Bilgi Toplama (GBT) yapıldı. Taksim'de denetim noktasından otomobili ile geçerken polis tarafından durdurulan oyuncu Serhat Midyat da üst araması ve GBT sorgusundan geçirildi.