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Giriş Tarihi: 31.3.2021 15:33

Yeditepe Huzur denetimi güven veriyor

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Yeditepe Huzur denetimi güven veriyor

’da devam eden Yeditepe Huzur Denetimleri vatandaşa güven vermeye devam ediyor. ’de yapılan Yeditepe Huzur Denetimleri sırasında oyuncu polisler tarafından GBT sorgulamasından geçirildi. Üst araması ve GBT sorgusundan geçirilen oyuncu daha sonra yoluna devam etti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde birçok noktada Yeditepe Huzur Denetimleri'nin 11.si gerçekleştirdi. Denetim noktalarından Taksim'de Denetime polis helikopteri havadan destek verirken, Özel Harekat polisleri de çevre güvenliğini sağladı. Taksim meydanından geçen tüm otomobiller ve motosikletler durdurularak GBT'leri ve sorgulamaları yapıldı. Araçlar didik didik aranarak şüpheli görülen araçlarda Narkotik dedektör köpeği 'Bozo' tarafından arama yaptı. Denetimler sırasında araç içindeki kişilere de üst araması ve Genel Bilgi Toplama (GBT) yapıldı. Taksim'de denetim noktasından otomobili ile geçerken polis tarafından durdurulan oyuncu Serhat Midyat da üst araması ve GBT sorgusundan geçirildi.

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Yeditepe Huzur denetimi güven veriyor
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