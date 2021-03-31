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Giriş Tarihi: 31.3.2021 23:48

Yolun karşısına geçmeye çalışan adamı öldüren sürücü olay yerinden kaçtı

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Yolun karşısına geçmeye çalışan adamı öldüren sürücü olay yerinden kaçtı

Bahçelievler Basın Ekspres Yolunda yolun karşısına geçmeye çalışan 76 yaşındaki adama çarparak ölümüne sebep olan sürücü olay yerinden kaçtı.

Olay, 21.30 sıralarında Basın Ekspres Yolunda meydana geldi. İddiaya göre 76 yaşındaki S.Ü., üst geçit yerine Basın Ekspres Yolundan karşıya geçmeye çalışırken bir aracın çarpması sonucu savruldu. Sürücü olay yerinden kaçarken yaşlı adamı görenler polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.


OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde S.Ü.'nün hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı inceleme sonrasında S.Ü.'nün cenazesi İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, kaçan sürücüyü bulmak için çalışma başlattı.

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Yolun karşısına geçmeye çalışan adamı öldüren sürücü olay yerinden kaçtı
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