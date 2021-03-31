Yolun karşısına geçmeye çalışan adamı öldüren sürücü olay yerinden kaçtı

Olay, 21.30 sıralarında Basın Ekspres Yolunda meydana geldi. İddiaya göre 76 yaşındaki S.Ü., üst geçit yerine Basın Ekspres Yolundan karşıya geçmeye çalışırken bir aracın çarpması sonucu savruldu. Sürücü olay yerinden kaçarken yaşlı adamı görenler polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.



OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ



İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde S.Ü.'nün hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı inceleme sonrasında S.Ü.'nün cenazesi İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, kaçan sürücüyü bulmak için çalışma başlattı.