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Giriş Tarihi: 31.3.2021 13:05

Zabıta ekiplerinden sıkı denetim

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Zabıta ekiplerinden sıkı denetim

Yüreğir Belediyesi zabıta ekipleri, halk sağlığı için denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Özellikle gıda sektörüne yönelik hijyen kuralları başta olmak üzere fiyat listesi, ürünlerin son kullanma tarihleri ile birçok alanda halk sağlığının ve huzurunun korunması amacıyla düzenli olarak denetim gerçekleştiren zabıta ekipleri, vatandaşların mağduriyet yaşamasının önüne geçmeyi amaçlıyor.

İlçe genelinde kurulan pazarlarda maske, mesafe, hijyen ve fiyat listesi denetimi yapan ekipler, gıda üretimi ve satışı yapan işyerlerine yönelik denetim faaliyetlerine de düzenli olarak devam ediyor. İşletmelerde, işyeri açma-çalıştırma ruhsatı, ürün fiyatları, ürünün yer aldığı reyonda fiyat etiketinin olup olmadığı, fahiş fiyatlar ile reyon ve kasa fiyatları arasındaki tutarlılık denetlenirken, pazarlarda da maske, mesafe, ürün ve ürün fiyatları titizlikle kontrol ediliyor.

Yapılan denetimlerde eksikleri bulunan işyerlerine gerekli uyarı ve cezai müeyyideler uygulanırken, iş yeri sahiplerine ve çalışanlarına kurallar hakkında bilgilendirmede bulunuluyor. Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, "Vatandaşlarımızın sağlığı ve huzurunun korunması için zabıta ekiplerimizin rutin kontrolleri aralıksız devam edecek" dedi.

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Zabıta ekiplerinden sıkı denetim
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