Zabıta ekiplerinden sıkı denetim

İlçe genelinde kurulan pazarlarda maske, mesafe, hijyen ve fiyat listesi denetimi yapan ekipler, gıda üretimi ve satışı yapan işyerlerine yönelik denetim faaliyetlerine de düzenli olarak devam ediyor. İşletmelerde, işyeri açma-çalıştırma ruhsatı, ürün fiyatları, ürünün yer aldığı reyonda fiyat etiketinin olup olmadığı, fahiş fiyatlar ile reyon ve kasa fiyatları arasındaki tutarlılık denetlenirken, pazarlarda da maske, mesafe, ürün ve ürün fiyatları titizlikle kontrol ediliyor.

Yapılan denetimlerde eksikleri bulunan işyerlerine gerekli uyarı ve cezai müeyyideler uygulanırken, iş yeri sahiplerine ve çalışanlarına kurallar hakkında bilgilendirmede bulunuluyor. Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, "Vatandaşlarımızın sağlığı ve huzurunun korunması için zabıta ekiplerimizin rutin kontrolleri aralıksız devam edecek" dedi.