1 Nisan şakaları: 2021 En komik, ilginç, eğlenceli 1 Nisan şakaları seçenekleri ile Şaka Günü'nüz Kutlu olsun!

1 Nisan şakaları ile ilgili en güzel, komik ve eğlenceli şaka seçenekleri milyonların gündeminde bulunuyor. Bugünün 1 Nisan'a denk gelmesiyle birlikte bugünü şakasız geçirmek istemeyenler, sevdikleri insanlara yapabilecekleri 1 Nisan şakalarını araştırıyor. Yıllardır 1 Nisan şaka günü olarak anılmakta ve 1 Nisan'ı çeşitli şakalarla geçirirken bazen de şaka seviyesinin dozunu kaçırmaktadır. Sizler için derlediğimiz haberimizde komik, keyifli 1 Nisan şakaları seçeneklerine ulaşabilirsiniz.
Arkadaşlarınıza, dostlarınıza ve sevdiklerinize uygulayabileceğiniz eğlenceli keyifli 1 Nisan şakaları arayanlar araştırmalara başladı. Bu günde en güzel şakaları yapmak istiyorsanız sizler için örnek şakalara haberimizde yer verdik. İşte en komik, kahkaha dolu 1 Nisan şakaları!
Sandalyenin minderleriyle aynı renk giyinip, üzerinize oturan arkadaşınızın yüreğini hoplatabilirsiniz.
İş arkadaşınızın klavyesiyle yapılabilecek kesinlikle en iyi şey. Biraz tohum serpiştirin ve yeşillenmesini bekleyin
Kola kutusunun içine gazoz doldurduktan sonra soya sosunu, kola rengini alana kadar doldurabilir, böylece kurbanınızı yanıltabilirsiniz
Sevdiği bir ünlü, eski bir arkadaş ya da bir çizgi film karakterinin ismini, yakınınızın telefonuna kendi numaranızla kaydedebilirsiniz. Böylece 1 Nisan günü sabah erken saatlerde onu arayıp ya da mesaj atıp aklını karıştırabilirsiniz.
Kapı tokmağının denk geleceği yere korna koyarak oldukça gürültülü bir şaka yapabilirsiniz
Şeffaf ojeyi sabuna sürmek de 1 Nisan için bir başka öneri...
Paketinden çıkardığınız bisküvileri dikkatli bir şekilde, kırmadan ortadan ikiye ayırın. Ortadaki kremayı bir bıçak yardımı ile sıyırın ve yerine diş macunu sıkın. Ardından birleştirin. Şakayı yapacağımız kurbanın yanına gidip bisküvi istemesini bekleyin.
Orta boy soğanları alıp, çikolata ile kaplayın, Karşınızdaki yerken yüzünün şekline bakın...
Plastik böcekleri buz kabına koyarak buz tutmasını bekleyin. Soğuk içecek isteyen kurbanınızın bardağına böcekli buzu koyun ve olanları izleyin.
Katı sabunu seffaf oje ile boyayın, kuruyan oje sabunun sertleşmesine neden olacak ve ürünü kullanmak isteyen kişi sabuna ulaşamayacak.
Ofisinizde masalara, sandalyelere talaş dökebilirsiniz.
Ofis koltuklarını silikon köpükle kaplayın!
Yumurtaları haşladıktan sonra sarılarını çıkarıp yerine tereyağı koyun
Ofisin ortasına salıncak kurun!
1564 yılında Fransa kralı IX. Charles, yıl başlangıcını Ocak ayının 1. gününe aldı. Daha önce Avrupa'da yaygın olan yıl başlangıcı 25 Mart'tı. O zamandaki iletişim şartlarıyla Charles'in bu kararı fazla yayılmadı. Duyanlar ise protesto amaçlı eski adetlerine devam ettiler. 1 Nisan'da partiler düzenlediler. Diğerleri ise onları Nisan aptalları olarak nitelendirdiler.
1 Nisan'a "aptallar günü" adını verdiler. Bu günde herkese sürpriz hediyeler verdiler, gerçek olmayan haberler ürettiler. Nisan 1'in tarihi hakkında her kültürde farklı bir efsane bulunur.
Bunlar içerisinde en yaygın olanı ise Fransa'ya ait olanıdır. Fransızlar bu güne Poisson d'avril derler, yani Nisan Balığı. 1564 yılında Fransa Kralı IX. Charles, yılbaşını 1 Nisan'dan 1 Ocak'a aldırır. Bu arada 1 Nisan'ı yılın ilk günü olarak kabul etmeye devam edenlerle alay etmek amacı ile yapılan şakalar, bir süre sonra gelenek haline gelir. 1 Nisan'ı yılbaşı kabul edenlere ise Nisan Balığı denmeye başlanır.