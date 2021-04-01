10 milyonluk vurgun yapan çete çökertildi

İstanbul'da, telefonla aradıkları kişilere kendilerini hâkim, savcı ya da polis olarak tanıtıp 14 kişiden 10 milyon liralık vurgun yapan 7 kişilik suç örgütü çökertildi. İstanbul, İzmir ve Urfa'da kendilerini telefon ile iletişim kurdukları kişilere; polis, hâkim, savcı, kamu görevlisi olarak tanıtarak vatandaşları dolandıran şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirildi. Eş zamanlı operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Polisin teknik takipli operasyonu neticesinde "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçu kapsamında gerçekleştirilen nitelikli dolandırıcılık soruşturması neticesinde şüphelilerin karışmış oldukları 14 eylem tespit edildi. Şüphelilerin toplam 10 milyon liralık vurgun yaptıkları öğrenildi. Şüphelilerden 5'i cezaevine gönderildi.