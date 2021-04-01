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Giriş Tarihi: 1.4.2021 17:32

16 yıldır aranan 'hayalet' jandarma tarafından yakalandı

ABBAS ÇAKAR
16 yıldır aranan 'hayalet' jandarma tarafından yakalandı

İşlemiş olduğu birçok suçtan sabıkası bulunan ve 16 yıldır işlemiş olduğu 5 farklı suçtan aranan 'Hayalet' lakaplı S.Y Kocaeli İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından yakalandı.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığına bağlı Suç Araştırma Timi dedektiflerince aranan şahısların yakalanması amacıyla başlatılan çalışmalar sonucu, " Nitelikli hırsızlık ve uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak" suçlarından hakkında toplam 7 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 2004 yılından bugüne 5 farklı dosyadan aranan S.Y 'nin Kandıra İlçesinde olduğu tespit edildi. Bugüne kadar yakalanmamak amacıyla hiç bir resmi kuruma kaydı bulunmayan ve kimlik bulundurmayan S.Y düzenlenen operasyon ile yakalandı.'Hayalet' lakabı ile bilinen şüpheli S.Y. çıkarıldığı adli makamlarca tutklanarak Kandıra T Tipi Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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16 yıldır aranan 'hayalet' jandarma tarafından yakalandı
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