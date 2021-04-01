16 yıldır aranan 'hayalet' jandarma tarafından yakalandı

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığına bağlı Suç Araştırma Timi dedektiflerince aranan şahısların yakalanması amacıyla başlatılan çalışmalar sonucu, " Nitelikli hırsızlık ve uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak" suçlarından hakkında toplam 7 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 2004 yılından bugüne 5 farklı dosyadan aranan S.Y 'nin Kandıra İlçesinde olduğu tespit edildi. Bugüne kadar yakalanmamak amacıyla hiç bir resmi kuruma kaydı bulunmayan ve kimlik bulundurmayan S.Y düzenlenen operasyon ile yakalandı.'Hayalet' lakabı ile bilinen şüpheli S.Y. çıkarıldığı adli makamlarca tutklanarak Kandıra T Tipi Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.