32 yıllık evlatlık hikâyesi

Tokatlı 32 yaşındaki Burcu Çiğdem Gülüç, bir evrak için nüfus müdürlüğüne gidince evlatlık olduğunu öğrendi. Gülüç'ün, 1989'da henüz 4 günlük bir bebekken Sivas Bezirci Karakolu'nun önünde öz ailesi tarafından terk edildiği, Tokatlı Menduha ve Fevzi Fındık çifti tarafından evlatlık alındığı ortaya çıktı. Şimdi öz ailesini arayan Burcu Çiğdem Gülüç, film senaryolarını aratmayan hayat hikâyesini SABAH'a anlattı:Benim kimlikteki anne-baba adım Mustafa ve Fatma yazıyordu. Memura bu yanlışlık 30 yıl önce yapılmış dedim. O da "Hayır, siz evlatlıksınız" dedi. Ne diyeceğimi, ne yapacağımı bilemedim. Yıkıldım kaldım. Memura yalvardım, "Bu isimler gerçek ailemse bulayım" diye ama hiçbir kayıt çıkmadı. "Ancak Sivas'ta yurttan bulabilirsiniz" dedi. Eve geldiğimde anneme durumu söyledim. O da bana "Evet kızım. Biz seni 1989 yılında Sivas Yetiştirme Yurdu'ndan aldık" dedi.Annem yurda gidip bir kız çocuğu istediğini söylemiş. O zamanlar yurt müdürü sıranın çok olduğunu söylemiş. Ancak tam kapıdan çıkarken bir memur "Ben sizi çok sevdim, sizi liste başına alacağım" deyip numarasını almış. 20 gün sonra anneme bir telefon gelmiş. Henüz daha yeni doğmuş bir kız bebeğin bulunduğunu, şu anda hastanede tedavi altında olduğunu söylemişler. Annem görmek için hastaneye gitmek istemiş ama izin vermemişler. 4 gün sonra "Bebek hastaneden çıktı, gelip alabilirsiniz" demişler. Beni Fevzi ve Menduha Fındık çiftine vermişler.Beni bu aileye teslim ettiklerinde verdikleri çantanın içinde ilk ailemden kalan birkaç eşya varmış. Çantada kenarı yanık battaniye, küçük bir beyaz hırka, kundak bezi, yastık ve bir de yazma çıkıyor. Başka da hiçbir bilgi yok. Ben 14 aylıkken beni alan Fevzi baba vefat ediyor. Yurt, baba vefat ettiği için tekrar beni almak istiyor. Ama annem mücadele ediyor. Yaklaşık 2 yıllık mahkeme sürecinde beni tekrar alıp kendi üzerine kayıt ettiriyor. Ama yine de benim kendi kimliğimde ismim "Çiğdem Kale", anne-baba adım da Mustafa ve Fatma olarak yazıyor.Bu bilgilerle Sivas Yetiştirme Yurdu'na ailemi bulmak için gittim. Ancak oradaki tüm kayıtlarda "Buluntu bebek" olarak çıkıyorum. 1989'da Sivas'ta Bezirci diye bir karakol varmış onun önünde bulunmuşum. Başka da bilgi belge yok. O kimlikte yazan anne-baba adı da rastgele yazılan isimmiş. Şimdi gerçek anne-babamı merak ediyorum. Onlara kırgın, kızgın değilim sadece sebebini ve kardeşlerim falan var mı onu merak ediyorum.