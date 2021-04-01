40 Plaka Neresi ve Hangi Şehir Plakası? 40 Plaka Nerenin Kodu?

Ülkemizde araç plakaları her şehir için 01-81 sayıları arasında numaralandırılmış ve plakaların ilk hanesine konumlandırılmıştır. Çoğu zaman yurt içi yolculuklar sırasında görülen farklı araç plaka kodları vatandaşların dikkatini çeker. Bu kodlardan olan 40 plaka kodunun hangi ile ait olduğu vatandaşlarca merak edilenler arasında yerini alıyor. Peki, 40 plaka nerenin kodu? İşte 40 plaka kodunun ait olduğu şehir…

40 PLAKA NERENİN KODU?

İlk iki rakam plakanın kayıtlı olduğu ili gösterirken öte yandan bu şehrin ilçeleri için de harf grupları bulunmaktadır. Örneğin 40 AC 001 plaka kodu aracın Kırşehir merkeze kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu ilimizde 2008 yılına ait verilere göre toplam 67 bin civarında plakalı taşıt bulunmaktadır. Bu rakam ise 22,5 milyonluk Türkiye motorlu araç sayısının yaklaşık binde 3'ü olarak nitelendirilebilir.

40 PLAKA HANGİ ŞEHİR PLAKASIDIR?

40 sayılı plaka kodu Kırşehir ilimize ait olmasıyla bilinmektedir. Araçların plakalarının ilk iki hanesinde yer alan bu rakamlar aracın kayıtlı olduğu ili göstermektedir. 40 kodlu plakalar da Kırşehir ilimizi temsil etmektedir.

KIRŞEHİR İLÇELERİNİN PLAKA KODLARI VE HARFLERİ

Merkez

40 AC 001-40 AZ 999

40 DA 001-40 DZ 999

40 EA 001-40 EZ 999

40 J 8001-40 J 9999

40 K 0001-40 K 9999

40 K 8001-40 K 9999

40 M 0001-40 M 4999

40 M 8001-40 M 9999

40 S 0001-40 S 4999

40 S 8001-40 S 9999

40 T 0001-40 T 4999

40 T 8000-40 T 9999

Kaman İlçesi

40 J 5000-40 J 5999

40 K 5000-40 K 5999

40 KA 001-40 KZ 999

40 M 5000-40 M 5999

40 S 5000-40 S 5999

40 T 5000-40 T 5999

Mucur İlçesi

40 J 6000-40 J 6999

40 K 6000-40 K 6999

40 LA 001-40 LB 999

40 M 6000-40 M 6999

40 S 6001-40 S 7000

40 T 6000-40 T 6999

Çiçekdağı İlçesi

40 J 7000-40 J 7999

40 K 7000-40 K 7999

40 M 7000-40 M 7999

40 NA 001-40 NZ 999

40 S 7000-40 S 7999

40 T 7000-40 T 7999

39 Plaka Neresi - Hangi Şehir Plakası? Araçlarda 39 Nerenin Plaka Kodu?