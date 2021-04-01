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Haberler Yaşam Haberleri 42 Plaka Kodu Hangi İle Ait? 42 Nerenin Plaka Kodu ve Hangi Şehir Plakası?
Giriş Tarihi: 1.4.2021 13:16 Son Güncelleme: 1.4.2021 13:16

42 Plaka Kodu Hangi İle Ait? 42 Nerenin Plaka Kodu ve Hangi Şehir Plakası?

42 Plaka Kodu Hangi İle Ait? 42 Nerenin Plaka Kodu ve Hangi Şehir Plakası?

1’den 81’e kadar Türkiye’deki tüm iller için tanımlanan plaka kodları, özellikle şehirler arası yolculuklarda farklı bir kod numarası ile karşılaşması halinde merak ediliyor. Bu bağlamda en çok merak edilip araştırılan plaka kodlarından bir tanesi de 42 plaka kodu. Bir taşıtın resmi kurumlar tarafından tanınıp sorumluluk sahibi kişi hakkında bilgiye erişilmesine imkan tanıyan plaka, söz konusu taşıtın trafiğe çıkabileceğini gösteren araçtır.

Trafikte seyir halindeyken ya da sokakta park halinde duran pek çok taşıtın araç plakası ile karşılaşırız. Türkiye'de plaka kodları şehirlerin alfabetik sıralamasına göre belirlenmiştir. Zonguldak'a kadar sıralanan illerin plaka kodları 67'de biterken daha sonradan il statüsüne geçen ilçelerin plaka kodları sırayla devam etmiştir. Bu bağlamda plaka kodları merak edilip araştırılıyor. Peki, 42 nerenin plakası? İşte detaylar…

42 PLAKA NERENİN KODU?

42 plaka kodu Kocaeli iline aittir. Konya'ya kayıtlı araçların plaka kodları 42 ile başlar.

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42 Plaka Kodu Hangi İle Ait? 42 Nerenin Plaka Kodu ve Hangi Şehir Plakası?
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