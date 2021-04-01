8 yaşındaki çocuk evlerinin önünde pitbull saldırısına uğradı

Bu esnada O.K.Y. şüpheli bir kişi tarafından başıboş olarak dolaştırılan pitbull cinsi köpek, çocuğun paniklemesiyle birlikte çocuğa saldırdı. Minik çocuk, yakınları tarafından köpeğin saldırısından güçlükle kurtarıldı. Sol bacağında 4 yerinden yaralanan çocuk, çevredekiler tarafından hastaneye kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan minik çocuğun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri şüpheli O.K.Y'yi köpekle birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Ayrıca şahsa, 10 bin 434 lira para cezası uygulanarak adli ve idari işlem başlatıldı. Köpeğe de el konuldu.

Çocuğun babası İlker S. yaptığı açıklamada, "Evimizin önünde bulunana arabamıza bakmak için aşağıya inmiştik. O arada köpek ellerinden bırakılmış şekilde dolaşıyordu. Pitbull köpeği yasak zaten. Gezdirilmesi de ağızlığı olmadan gezdirmek yasak. Başıboş bir şekilde geziyordu. O arada çocuk panikleyince saldırıya geçti. Saldırınca çocuk da bağırdı ve haliyle koktu. Biraz sonra emniyete giderek ifade vereceğiz. Köpek çok fazla kapamadı ama çocuk çok korktu. Bu aklından çıkmayacak. Burada sağlık görevlileri yardımcı oldu. Kuduz aşısı oldu, serum takıldı." ifadelerini kullandı.