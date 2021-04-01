800 bin yıl öncesinin yaşam izleri var

İstanbul'da 12 yıl önce başlatılan Avcılar'daki Bathonea Antik Liman yerleşkesi kazılarına başkanlık eden Doç. Dr. Şengül Aydıngün, Avcılar'ın Küçükçekmece Gölü, Marmara Denizi ve akarsular üzerine kurulmuş çok zengin bir coğrafyada bulunduğunu belirtirken, "Avcılar'a hayat veren en önemli nokta Küçükçekmece Gölü ve bunun kıyıları. Tabii ki Avcılar hem deniz, göl ve nehrin birleştiği en güzel coğrafyalardan birine kurulmuş. Bu coğrafyanın çok uzun bir geçmişi var. 800 bin yıl öncesine kadar uzanan geçmişin kanıtlarını biz hemen gölün kuzeyindeki Yarımburgaz Mağarası'nda geçmişte yapılan kazılarda tespit edildi" dedi.