800 bin yıl öncesinin yaşam izleri var

İstanbul'da 12 yıl önce başlatılan Avcılar'daki Bathonea Antik Liman yerleşkesi kazılarına başkanlık eden Doç. Dr. Şengül Aydıngün, Avcılar'ın Küçükçekmece Gölü, Marmara Denizi ve akarsular üzerine kurulmuş çok zengin bir coğrafyada bulunduğunu belirtirken, "Avcılar'a hayat veren en önemli nokta Küçükçekmece Gölü ve bunun kıyıları. Tabii ki Avcılar hem deniz, göl ve nehrin birleştiği en güzel coğrafyalardan birine kurulmuş. Bu coğrafyanın çok uzun bir geçmişi var. 800 bin yıl öncesine kadar uzanan geçmişin kanıtlarını biz hemen gölün kuzeyindeki Yarımburgaz Mağarası'nda geçmişte yapılan kazılarda tespit edildi" dedi.
İSTANBUL'DAKİ İLK TARIM ALANI
Doç. Dr. Aydıngün, bölgedeki Yarımburgaz Mağarası'nda ve Avcılar'daki Firuzköy Mahallesi'nde yaptıkları araştırmalarda buldukları tarımsal taş aletlerle bölgenin İstanbul'daki ilk tarım alanı olduğunu belirlediklerini söyledi. Doç.Dr. Aydıngün, bölgede 9 bin yıllık tarım aletlerinin yanı sıra aletlerin üretildiği hammaddeleri bulduklarını vurguladı.
HİTİT İZLERİ
Doç. Dr. Şengül Aydıngün, kazılarda İstanbul'un 5 bin yıl öncesine ait izlerini de araştırırken 2013 yılında bir kum tabakasını temizledikten sonra mimari doku izlerinin ortaya çıkmaya başladığını kaydederek şöyle dedi: "Çalışmalarımızda bölgeye ait olmayan Orta Anadolu'da yaşayan Hititler ile ilişkili olan malzeme grubu karşımıza çıktı. Burada Hitit malzemelerini gördük. Avcılar'ın karşısında İmralı Adası ve arkasında Anadolu topraklarını görebiliyoruz. İmralı'nın arkası; Hititler'in 'Masa' ve 'Asuwa' adıyla tanımladıkları bölge. Hititliler bu bölgeye gelmiş, savaşmış, galip gelince tanrılarına hediyeler sunmuşlardı. Buraya da geldiklerini düşünüyoruz. Bulgularımız arasında Kıbrıs kökenli ve Yunanistan'ın güneyinden gelen Mikenler ile ilgili bulgulara da ulaştık."
BATHONEA'DAKİ VİKİNGLER
Doç. Dr. Şengül Aydıngün, Küçükçekmece Gölü ağzı ve kıyı şeridinin daha açık olduğunu bu nedenle daha korunaklı olduğu için antik dönemde deniz ticaretinde önemli ölçüde kullanıldığını vurguladı. Doç. Dr. Aydıngün, Bathonea kazıları sırasında buldukları bazı bulguların Avarlar'ın İstanbul saldırılarının izlerini taşıdıklarını değerlendirdiklerini, dünyada tek seferde binin üzerinde pişmiş topraktan yapılan ilaç şişeleri ile bunların yapımında kullanılan malzeme ve bitki özlerini bulduklarını ifade ederken, yaklaşık 100 kişiden oluşan aralarında Polonyalılar'ın da bulunduğu ekibin Bathonea'da ciddi oranda Viking ilişkisi olduğunu ortaya çıkardıklarını ekledi.