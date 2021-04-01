Adıyamanlı kızlar şampiyonluğa yürüdü

Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, bu yıl 20'ncisi düzenlenen Balkan Yürüyüş Şampiyonasında Adıyaman büyük başarı yakalayarak 10 km Genç Bayanlar kategorisinde Songül Koçer'in altın madalyayı kazandığını söyledi.

Atletizm branşında çok başarılı sporcular yetiştirdiklerini belirten İl Müdürü Fikret Keleş: "Songül Altın madalya alırken, diğer sporcularımızdan 20 km büyük bayanlar kategorisinde Kader Dost 6'ıncı, Bedriye Tekin 9'uncu, Ayşe Kılıç ise 10'uncu oldu. Ayrıca Kader Dost 16 Mayıs tarihinde Çek Cumhuriyetinde yapılacak olan Avrupa takımlar Yürüyüş Şampiyonasına Türkiye'den 4 kişi içeresinden biri olarak edeceğini düşünecek olursak, Adıyaman'ın spor adına nerelere geldiğini görmek mümkün olacak. Ben kurumum ve ilim adına sporcumuzu ve antrenörümüzü elde ettikleri başarılardan dolayı kutluyorum. Tüm branşlarda sporcu yetiştiren ilimiz, ülkemizi başarıyla temsil eden milli sporcularla adından sık sık söz ettirmeyi başarıyor. Bu başarı hepimizi gururlandırıyor" dedi.

Müsabakalar sonucu büyük bir başarı elde ederek Adıyaman'a dönen ve şampiyonluk sevincini Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş ile paylaşan sporcularımız Songül Koçer, Kader Dost, Bedriye Tekin, Ayşe Kılıç, Spor Hizmetleri Müdürü Zeynal Deneri ve Antrenör İbrahim Sabaş, Türkiye ve Adıyaman adına elde ettikleri başarılardan dolayı yaşadıkları mutluluğu ifade ederek hep birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.