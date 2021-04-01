Alanya'da organları bağışlanan kadın doktor yarın defnedilecek

Alanya'nın sevilen isimlerinden, Lazer Göz Tıp Merkezi Fizik Tedavi Uzmanı Dr. Aliye Aydoğan, geçirdiği beyin kanamasının ardından ALKÜ eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Yoğun Bakım Servisinde tedaviye alınmıştı. Doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen Aydoğan'ın beyin ölümünün dün gerçekleştiği belirtilmişti.

ORGANLARI BAĞIŞLANDI

ALKÜ EAH Yöneticileri tarafından yapılan açıklamada, Aydoğan'ın organlarının ailesi tarafından bağışlanma kararı verildiği belirtilmişti. Bu kararın ardından talihsiz doktora bu sabah saat 08.00 sıralarında Covid-19 PCR testi uygulandı. Aydoğan'ın organları gün sonunda sıra bekleyen hastalar için Alanya'dan yola çıkacak.

AİLE MEZARLIĞINA DEFNEDİLECEK

Vefatı ile Alanya'yı yasa boğan Aydoğan'ın cenazesinin 2 Nisan Cuma günü Gürses Camiinde kılınacak öğle namazının ardından. Aile Mezarlığına defnedileceği belirtildi.