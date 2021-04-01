Alanya'da sevgilisini darbetti, 2 gün sonra tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde eski sevgilisinin kendisini darbettiğini iddia eden Beyza Y. (24), tanınmaz hale gelen yüzü ve vücudunun kanlar içindeki fotoğrafını paylaşıp, "Ölmek istemiyorum" diyerek yardım çağrısında bulunmuştu. Beyza Y.'yi darbeden eski sevgili ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Eski sevgili Bülent Y.'nin serbest bırakılmasına itiraz edilirken, kararın ardından gözaltına alınan şüpheli yakalandıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.
ALANYA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NIN BASIN AÇIKLAMASI
Antalya ili Alanya ilçesi Avsallar mahallesinde 31 Mart 2021 tarihinde meydana gelen kasten yaralama ve Hürriyeti tahdit olayı ile ilgili olarak Bazı Basın Yayın ve Medya Organlarında yayınlanan haberler üzerine basın açıklaması yapılması gereği hasıl olmuştur.
Şüpheli B.Y'nin 31 Mart 2021 günü saat 23.20 sıralarında yanında bulunan suça sürüklenen çocuk G.K. ile birlikte Alanya ilçesi Avsallar mahallesinde müşteki B.Y.' yi zor kullanarak sevk ve idaresindeki araca bindirdiği, şüphelinin müştekiyi araç içinde darp ederek zorla alıkoyduğu aldırılan doktor raporuna göre basit tıbbi müdahale ile giderilebilir şekilde kasten yaraladığı, müştekinin cep telefonunu kırarak zarar verdiği, şüpheli B.Y'nin müştekiyi Konaklı Mahallesine geldiklerinde aracından indirerek olay yerinden uzaklaştığı yönündeki müşteki şikayetinin İncekum Jandarma Karakol Komutanlığına bildirmesi üzerine; Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı ile olay hakkında soruşturma başlatılarak şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiştir.İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından göz altına alınan şüpheli 1 Nisan 2021 tarihinde evrakı ile birlikte Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır edilmiştir.
Cumhuriyet Savcısı tarafından ifadesi alınan şüpheli B.Y. üzerine atılı olan Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Birden Fazla Kişiyle Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma suçunun vasıf ve mahiyeti ,mevcut delil durumu itibarıyla CMK'nın 100. maddesi gereği tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiştir.
Sulh Ceza Hakimliğinin Şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanması yönündeki kararına,Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yapılan itiraz üzerine Sulh Ceza Hakimliği itirazımızın kabulüne karar vererek şüpheli B.Y. Hakkında yakalama kararı çıkartmıştır.
İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından derhal yakalanarak hazır edilen şüpheli hakkında Sulh Ceza Hakimliğince tutuklama kararı verilerek şüpheli B.Y. Alanya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir.