Alanya'da sevgilisini darbetti, 2 gün sonra tutuklandı

ALANYA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NIN BASIN AÇIKLAMASI

Antalya ili Alanya ilçesi Avsallar mahallesinde 31 Mart 2021 tarihinde meydana gelen kasten yaralama ve Hürriyeti tahdit olayı ile ilgili olarak Bazı Basın Yayın ve Medya Organlarında yayınlanan haberler üzerine basın açıklaması yapılması gereği hasıl olmuştur.

Şüpheli B.Y'nin 31 Mart 2021 günü saat 23.20 sıralarında yanında bulunan suça sürüklenen çocuk G.K. ile birlikte Alanya ilçesi Avsallar mahallesinde müşteki B.Y.' yi zor kullanarak sevk ve idaresindeki araca bindirdiği, şüphelinin müştekiyi araç içinde darp ederek zorla alıkoyduğu aldırılan doktor raporuna göre basit tıbbi müdahale ile giderilebilir şekilde kasten yaraladığı, müştekinin cep telefonunu kırarak zarar verdiği, şüpheli B.Y'nin müştekiyi Konaklı Mahallesine geldiklerinde aracından indirerek olay yerinden uzaklaştığı yönündeki müşteki şikayetinin İncekum Jandarma Karakol Komutanlığına bildirmesi üzerine; Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı ile olay hakkında soruşturma başlatılarak şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiştir.İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından göz altına alınan şüpheli 1 Nisan 2021 tarihinde evrakı ile birlikte Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır edilmiştir.