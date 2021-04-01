Anne acısı

Antalya'da bir otelde çalışan 45 yaşındaki Emine Erdem, iş çıkışı yolun karşısına geçmek istedi. Talihsiz kadın, süratle gelen motosikletin çarpması sonucu öldü. Annelerini kazada kaybeden 6 kardeş, morg önünde birbirlerine sarılıp gözyaşı döktü. Kazadan sonra kaçan motosiklet sürücüsü gözaltına alındı. Olay, şöyle yaşandı: Kemer ilçesinde yaşayan Emine Erdem, turistik bir otelde çalışarak, 6 çocuğuna bakıyordu. Önceki akşam mesaisini tamamlayan Erdem, iş çıkışı eve gitmek için yaya geçidinden yolun karşısına geçmek istedi. Ancak bu sırada hızla gelen U.K.'nin kullandığı motosiklet, Emine Erdem'e çarptı. Motosiklet sürücüsü olay yerinden kaçarken, çarpmanın etkisi ile yola savrulan talihsiz kadın kanlar içinde kaldı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri yapılan ilk müdahalenin ardından Emine Erdem'i ambulansla hastaneye kaldırdı. Ancak ağır yaralanan Erdem, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazanın ardından polis, kısa süre sonra motosiklet sürücüsü U.K.'yi gözaltına aldı. Korkunç kazanın ardından 6 çocuk annesi Emine Erdem'in cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Burada yapılan otopsinin ardından annelerinin cenazesini almaya gelen Vesile, Arzu, Esma, Ayşe, Ümit ve Ahmet Erdem kardeşlerin feryatları yürekleri dağladı. 6 kardeşin hem ağlayıp hem de birbirlerini teselli etmeye çalışması yürekleri burktu. Çocuklarla birlikte cenazeyi almaya gelen yakınları da aşırı hız yapan motosiklet sürücüsünün 6 kardeşi öksüz bıraktığını söyleyerek, tepkilerini dile getirdi. Emine Erdem'in cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Konya'ya götürüldü. Emine Erdem'in emekliliğine kısa bir süre kaldığı öğrenildi.