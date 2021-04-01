Antalya'da maganda dehşeti yaşandı! Şoför kadını böyle kurtardı!





'ŞİKAYETÇİ OLACAĞIM'



Bu olayın başka bir kişinin de başına gelebileceğini aktaran Barış Aytar, "O kurtardığım kadının kimin ailesi, kimin akrabası olduğunu bilmiyorum. Kişileri tanımıyorum. Kişilerin maskeleri de yoktu. Bu konudan da ayrıca işlem yapılmasını istiyorum. Karakola giderek her ikisinden de şikâyetçi olacağım. Sanırım madde bağımlılarının yanı sıra kadınların üzerinden para kazanan kişilerdi. Kadını karşı tarafta duran aracın içerisine zorla bindirmeye çalışıyordu. 'Bizim söylediğimiz araçlara bineceksin' diye diretiyordu. Saçından tutmuş ve zorla sürüklüyordu" dedi.

Barış Aytar, darbedilen kadın için kendi hayatını tehlikeye attığını, yine olsa aynı şeyi yaparak kadını kurtarabileceğini söyledi.