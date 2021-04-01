Araç kasko değer listesi: 2021 Araç kasko değeri hesaplama nasıl yapılır?

Kasko değer listesi, motorlu kara araçları için düzenlenmekte olan kasko poliçeleri işlemlerinde, sigorta şirketlerinin kasko fiyatları belirlemesinde referans alınması için hazırlanan listeye verilen addır. Kasko fiyatları için resmi bir referans kaynağıdır. Kasko değer listeleri 1987 yılından beri alık olarak hazırlanmaktadır. Peki kasko değer listesi nedir? İkinci el araç kasko değer listesi nasıldır? Tüm cevaplar bu yazıda...

KASKO DEĞER LİSTESİ

Kasko değer listesi dikkate alınması zorunlu bir şey değildir.

Kasko değer listesindeki fiyatların altında ya da üstünde bir rakamla sigorta başvuru yapılabilir.

Araba aksesuarları ve sonradan eklenen parçalar değerler listesi içerisinde olmaz. Bu parçaların kasko başvurusu özel şartlar altında belirlenir.

Araç tam bir ziyana uğramışsa sigortacının azami sorumluluk müddetini geçmemek şartıyla hasar anındaki sigorta değeri kişiye ödenir.

Bir araç için kasko sigortası yapılacağında kasko değer listesi içerisinde yer alan veriler göz önüne alınarak aylık prim tutarı ve hasar durumunda ödenecek tazminatın tutarı belirlenmektedir.

15 yaştan küçük olan araçlar için kasko değer listesi hazırlanabilir.

Zorunlu trafik sigortası nedir, güncel hesaplama nasıl yapılır? Zorunlu trafik sigortası hesaplama 2021!

15 YAŞ ÜSTÜ KASKO DEĞER LİSTESİ HESAPLAMA

15 yaş üstü araçlarda kasko değer listesi belirli değildir. Bunlar şirketin özel şartları altında gerçekleşir.

ARAÇ KASKO DEĞER LİSTESİ HESAPLAMA

Araçların kasko değer listeleri aylık olarak hazırlanmaktadır. Herhangi bir olumsuz durumda kişiye ödenecek olan tazminat bu değer listesi ile belirlenmektedir. Araç kasko değer listesi her araçta değişiklik göstermektedir. Araç kasko değeri hesaplanırken bilinmesi gereken bazı unsurlar vardır. Bunlar ise şöyledir:

Araç markası

Araç modeli

Aracın yaşı

ARAÇ RAYİÇ DEĞERİ

Araç rayiç değeri belirleme yöntemi kasko sistemi için yapılan düzenleme ile değişti. Önceden araç bedeli için TSB'nin kasko değer listesi dikkate alınmaktaydı. Şimdi ise sigorta şirketleri TSB Kasko Değer Listesi ile ikinci el araç satışı yapan interneti sitelerini kullanarak da araç rayiç değeri belirleyebiliyorlar. Poliçe üzerine ise araç bedeli yazılmaktansa araç bedelinin nasıl belirleneceği yani referans kaynağı yazılıyor. Araç rayiç değeri, aracın tam o anki şartlara göre değerinin ne kadar olduğunu gösterir. Araç değerleri her yıl değişebileceği için örneğin 2000 yılındaki bir aracın şimdiki değeri rayiç değer belirleme yolu ile belirlenebilir. Araç rayiç değeri, kasko sigortasına sahip olan araçların hasar ya da pert olması durumlarında gereklidir. Hasar görmüş ya da pert olmuş araç için sigorta şirketinin yapacağı ödeme, önceki dönemlerde poliçeye göre gerçekleşmekte idi.

İKİNCİ EL ARAÇ KASKO DEĞER LİSTESİ

Araçların kasko değer listesi hesaplanırken aracın sıfır ya da ikinci el araçlarda değişiklik göstermektedir. Bu değerler her ay yenilendiği için belirli bir değer listesi bulunmamaktadır. Üstelik ikinci el olsa da kasko değer listesi aracın markasına, modeline ve model yılına göre değişiklik göstermektedir.

ARAÇ KASKO DEĞERİ

Araç kasko değeri hesaplama işleri öncelerden sadece sigorta şirketleri tarafından yapılmakta idi. Araç kasko değeri hesaplama aracın modeline, yaşına ve markasına göre değişiklik göstermektedir. Araç kodu kasko değer listesi araca zarar gelmesi durumunda karşılanacak olan tazminatın bir göstergesidir. Artık araç kasko değeri evde, internet üzerinde yalnız başına da hesaplanabilmekte.

Yeni trafik cezaları ne kadar? 2021 hız sınırı ve ihlaller ile trafik cezaları listesi

KASKO BEDELİ NE KADAR?

Kasko bedeli araç sahibi kişiler tarafından en fazla merak edilen ve araştırılan konulardan birisidir. Ancak Araç Kasko Değerleri sürekli değişmektedir. Sürekli değişmese bile her aracın ve her modelin kendine ait bir kasko bedeli bulunmaktadır. Bundan dolayı bu soruya ayrı ayrı yanıtlar verilmektedir. Araç kasko bedeli aracın kaç yıllık olduğuna gör de büyük değişiklikler göstermektedir. Bir kişi aracının kasko bedelini öğrenmek istiyorsa; aracın modeli, aracın model yılı ve aracın markasını bilmelidir. Ve 15 yaşından büyük araçlarda kasko çok farklı bir işleyiş göstermektedir.