Atıktan yapılan kulübeler hayvanlara yuva oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi personeli tarafından atık malzemelerden yapılan kulübeleri sokak hayvanları için yuva haline getiren emniyet teşkilatına teşekkür etti. Emine Erdoğan, Türk Polis Teşkilatı'nın Twitter'dan paylaştığı, "Külliye'deki atıkların geri dönüştürülmesiyle yapılan ve Cumhurbaşkanımızın kıymetli eşi Sayın Emine Erdoğan hanımefendi tarafından Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma polisimize teslim edilen kulübeler, sokakta yağmur altında kalan anne ve yavru köpeklere yuva oldu. Şükranlarımızla" yazan tweetini paylaştı. Erdoğan paylaşımında, "Gönüllü personelimizin atık malzemelerden yaptığı kulübelerin sevimli dostlarımıza yuva olmasına çok memnun oldum. Sokak hayvanlarının yaşam koşullarını iyileştirmek için çalışan tüm hayvanseverlere ve emniyet teşkilatımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.