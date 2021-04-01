Başkan Yalçınkaya esnafı ziyaret etti

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya son olarak pazar esnafıyla görüştü. Esnafın talep ve önerilerini dinleyen Başkan Yalçınkaya sorunları da not aldı.

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunarak "Sınırda yıldız ilçe yaratma gayretimiz son sürat devam ediyor" diyen Başkan Yalçınkaya şöyle konuştu:

"İhracat kapısı çalışacak, organize sanayi bölgesi çalışacak, ana yolları mükemmel olacak. Alt yapıları, parkları, bahçeleri olacak. Mükemmel bir şehirde ne varsa burada olacak. Pazar esnafımızı dolaştık. Bunlar bizim hem çok sevdiğimiz kardeşlerimiz hem de esnaf bizim temel direğimiz. Buradaki elimiz, ayağımız, gözümüz. Sorunların çözümü için arkadaşlara gereken talimatı verdik. En kısa zamanda bunları hayata geçireceğiz. Hedefimiz buradaki arkadaşlarımızın daha çok para kazanması. Bu şehrin tamamen şeklini değiştirelim diye gayret ediyoruz."

Pazar esnafı da ziyaretlerinden dolayı Başkan Yalçınkaya'ya teşekkür etti.