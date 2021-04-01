Bir öğrencinin koronavirüs testi pozitif çıktı, yüz yüze eğitime 9 gün ara verildi

Sakarya'nın Karasu ilçesinde bir öğrencinin koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine yüz yüze eğitime 9 gün ara verildi.

Sakarya'nın Karasu İlçe Hıfzıssıhha Kurulu koronavirüs ile mücadele kapsamında toplandı. İlçe Kaymakamı Dr. Ahmet Naci Helvacı'nın başkanlığında Kaymakamlık Toplantı Salonunda toplanan kurul, koronavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını önlemek için uyulması gereken kurallara ilişkin olarak bir dizi kararlar aldı.

8 YERLEŞİM YERİ DE 10 GÜN SÜREYLE KARANTİNAYA ALINDI

Alınan kararlar kapsamında, Kızılcık İlk ve Ortaokulunda bir öğrencide koronavirüs tespit edilmesi ve temaslıların fazla olması sebebiyle örgün eğitime 9 gün ara verildi. Ayrıca 8 yerleşim yerinin de salgının kontrolü açısından 10 gün süreyle karantinaya alınmasına karar verildi.