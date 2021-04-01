Boğaz'da gemi arızası

Valilikten de olayla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "Bugün saat 10.45 sıralarında Panama bayraklı River Elbe isimli kuru yük gemisi İstanbul Boğazı Yeniköy Dönüşü'nde makine arızası nedeniyle acil olarak demirlemiştir. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait kurtarma römorkörleri ile Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı unsurları ivedilikle olay mahalline yönlendirilmiş ve yapılan kontrollerde herhangi bir can ve mal kaybı ile çevre kirliliği yaşanmadığı tespit edilmiştir" denildi.