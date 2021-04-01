Bursa’da zincirleme kaza

Bursa İstanbul otoyolunda meydana gelen ve 4 aracın karıştığı zincirleme kazada şehirlerarası yolcu otobüsü bir tıra, tır ise bir cipe çarptı. Yaşanan kazada 4 kişi yaralandı.

Bursa-İstanbul-İzmir otoyolunun Bursa çıkışında, yolcu taşıyan otobüs, önünde seyreden tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan tır ise önünde seyreden cipe arkadan çarptı. O sırada kazaya karışan ticari otomobilde ise maddi zarar meydana geldi. 4 aracın karıştığı zincirleme kazada yolcu otobüsünde bulunan şoför ve muavin ile tırın çarptığı cipteki 2 kişi yaralandı.

İTFAİYE EKİPLERİ ÇIKARDI

Otobüs şoförü ve muavin sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkarılırken, cipte bulunan 2 kişi sağlık ekipleri tarafından çevre hastanelere kaldırıldı. Kaza sonucu otoyol kısa süreli ulaşıma kapanırken yolda uzun kuyruklar oluştu.