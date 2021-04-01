Çatı yangını korkuttu

Korkutan yangın saat 17.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi'ndeki bir site içerisindeki 14 katlı binanın çatısında çıktı. Yangını görenler hemen itfaiye ekiplerini arayarak ihbarda bulundu.
APARTMAN SAKİNLERİ KENDİLERİNİ SOKAĞA ATTI
Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken vatandaşlar büyük korku ve panik yaşadı. Sokağa dökülen vatandaşlar yangını cep telefonları ile görüntüledi.
YAŞLI KADINI YAKINLARI ÇIKARDI
Yangın söndürme çalışmaları esnasında yaşlı bir kadın yakınları tarafından binadan dışarı çıkartıldı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangının kontrol altına alınmasından sonra site sakinleri evlerine girdiler.