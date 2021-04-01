Çatı yangını korkuttu

APARTMAN SAKİNLERİ KENDİLERİNİ SOKAĞA ATTI

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken vatandaşlar büyük korku ve panik yaşadı. Sokağa dökülen vatandaşlar yangını cep telefonları ile görüntüledi.