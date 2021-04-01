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Giriş Tarihi: 1.4.2021 22:20 Son Güncelleme: 1.4.2021 22:24

Çatı yangını korkuttu

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Çatı yangını korkuttu

'de bir site içerisindeki 14 katlı binanın çatısında çıkan korku ve paniğe neden oldu. Site sakinleri yangınla birlikte kendilerini büyük panikle sokağa attı. Yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürülerek kontrol altına alındı.

Korkutan yangın saat 17.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi'ndeki bir site içerisindeki 14 katlı binanın çatısında çıktı. Yangını görenler hemen itfaiye ekiplerini arayarak ihbarda bulundu.

APARTMAN SAKİNLERİ KENDİLERİNİ SOKAĞA ATTI

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken vatandaşlar büyük korku ve panik yaşadı. Sokağa dökülen vatandaşlar yangını cep telefonları ile görüntüledi.

YAŞLI KADINI YAKINLARI ÇIKARDI

Yangın söndürme çalışmaları esnasında yaşlı bir kadın yakınları tarafından binadan dışarı çıkartıldı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangının kontrol altına alınmasından sonra site sakinleri evlerine girdiler.

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Çatı yangını korkuttu
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