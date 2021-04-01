Çatıya çıkan kadın dehşet saçtı!

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde bir binada meydana bir çocuğuyla beraber kirada oturduğu öğrenilen Gülçin Ördek, uzun süredir evin kirasını ödemeyince ev sahibiyle mahkemelik oldu. Ev sahibinin davayı kazanmasıyla kadının evden çıkarılması yönünde karar çıktı. Gülçin Ördek, tebligatı eline alınca deliye döndü. Çatıya çıkan Ördek, çığlıklar arasında önce etrafta bulunan eşyaları sokağa fırlattı ardından da çatıyı ateşe verdi.

İTFAİYE EKİPLERİ SAKİNLEŞTİRDİ

Yaşanan olay sebebiyle mahalle sakinleri dehşete kapıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri önce çatıdaki yangını söndürdü, ardından da öfkeli kadını sakinleştirmeye çalıştı. Uzun süren çabaların ardından ikna olan kadın, itfaiye ekipleriyle beraber aşağı indi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Meraklı bakışlar arasında aşağı indirilen Ördek, ambulansa bindirilerek istendi. Ambulansa binmemek için direnen kadın, ekiplerin çabaları sonucu araca bindirilip hastaneye kaldırıldı. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alan polis, yaşanan olaya ilişkin inceleme başlattı.

KAN KUSTURDU

Akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen kadının komşusu "Bize kan kusturdu. Yersiz sebeplerle darp edildim. Uzun süredir kira ödemiyordu. Kış ayında bile ne doğalgaz, ne elektrik hiçbir şeyi yoktu. Parayı ödemediği için ev sahibiyle mahkemelik olmuştu. En sonun da evden çıkarılma kararı çıktı. Öğrenince çatıya çıkıp etrafı savaş alanına çevirdi" diye konuştu.