Cemil Hoca mezarı başında anıldı! 1 yıl sonra helallik alındı

MEZAR TAŞINA FULAR RESMİ ÇİZİLDİ

Taşçıoğlu'nun mezarında birkaç ay önce düzenleme yapıldı. Yapılan düzenlemede ise dikkat çeken bir detay vardı. Fular merakıyla tanınan duayen hocanın mezar taşında, adının hemen yanına bir de fular resmi çizildiği görüldü.

1 YIL SONRA HELALLİK ALINDI

Salgın önlemleri nedeniyle 1 yıl önce Taşçıoğlu'nun cenazesi, küçük bir grup ile tören yapılmadan defnedilmişti. Bugün mezarı başında yapılan anma töreninde ise yapılan duanın ardından konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, ailenin talebi üzerine "İçlerinde ukde kalmıştı" ifadelerini kullanarak, Taşçıoğlu için toplanan kalabalıktan helallik istedi.