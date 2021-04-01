Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Cipin çarptığı metal elektrik direği, iki parça oldu!
Giriş Tarihi: 1.4.2021 12:41

Cipin çarptığı metal elektrik direği, iki parça oldu!

DHA
Cipin çarptığı metal elektrik direği, iki parça oldu!

'ta sürücüsünün kontrolünden çıkan cipin çarptığı metal elektrik direği iki parçaya ayrıldı. Yaralanan sürücü Cihan Yakar (34), hastanede tedaviye alındı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Tokat- Turhal yolu Ulaş köyü yakınlarında meydana geldi. Cihan Yakar yönetimindeki 34 BAM 165 plakalı cip, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürcüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarında bulunan elektrik direğine çarptı. Çarpmayla demir elektrik direği iki parça olurken, cip de hurdaya döndü.



Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçtan kendi imkanları ile çıkan sürücü Yakar, sağlık görevlilerince yapılan müdahakenin ardından ambulansla Tokat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yakar'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Kaza nedeniyle bölgede elektrik kesintisi yaşandı.


ARKADAŞINA GÖNDER
Cipin çarptığı metal elektrik direği, iki parça oldu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA