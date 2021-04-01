Cuma Hutbesi 2 Nisan 2021: Diyanet ile 2 Nisan Cuma Hutbesi konusu nedir?

Cuma Hutbesi 2 Nisan 2021 tarihli olarak Müslümanlar için yayınlandı. Günlük ve dini konular ile ilgili pek çok bilgi ve öğüt sunulan diyanet hutbesini bugünkü namaz ibadeti öncesi veya sonrasında okumak isteyenler haftanın işlenen konusunu merak ederek 2 Nisan Cuma Hutbesi konusu nedir? şeklinde araştırıyor.

CUMA HUTBESİ 2 NİSAN 2021

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan Cuma Hutbesi 2 Nisan konusu ve diğer tüm detayları şöyle;