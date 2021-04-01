Darp ettiği kadın ve oğlunu eve kilitledi

Bursa'da, birlikte yaşadığı Fahri T. (37) tarafından darp edildikten sonra 4 yaşındaki oğlu ile birlikte eve kilitlenen Leyla K. isimli kadın, itfaiye ve polis ekipleri tarafından kurtarıldı. Osmangazi ilçesi Selimiye mahallesindeki bir apartmanın 4'üncü katında ikamet eden ve birlikte yaşadıkları öğrenilen çift arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine 34 yaşındaki Leyla K.'yi darp eden Fahri T., yanındaki tabancayı göstererek genç kadını tehdit etti. Ardından evden çıkan Fahri T., kadın ve 4 yaşındaki oğlunu eve kilitleyip gitti. Evde oğluyla mahsur kalan Leyla K., apartmanın camını açarak komşularına bağırdı. Dayak yediğini ve eve kilitlendiğini belirten kadını duyan komşuları polise haber verdi. Olay yerine giden polis ile itfaiye ekipleri anne ve oğlunu camdan çıkarmak istedi. Ancak küçük çocuk ve annesinin yükseklikten korkunca itfaiye sepetine binemediği ifade edildi.Anne ile oğlunu itfaiye ekiplerinin evden çıkaramaması üzerine polis, genç kadının ev sahibine ulaştı. Ev sahibinin getirdiği yedek anahtarla kapıyı açan polis, anne ve oğlunu kurtardı. Evde yapılan aramalarda, Fahri T.'nin genç kadını tehdit etmekte kullandığı silah da bulundu. Silahın kurusıkı olduğu tespit edildi. Anne ile oğlu sağlık kontrolü için hastaneye sevk edilirken polis Fahri T.'yi yakalamak için çalışma başlattı.