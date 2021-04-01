Debit kart ile internet alışverişi nasıl yapılır? Debit kart nedir, ne işe yarar?

Kişinin kendine ait olan ama bankada bulunan parasını harcamaya yarayan kartın ismi debit karttır. Debit kart kullanımı oldukça kolaydır. Debit kartı yani hesap kartı almak da oldukça kolaydır. Debit kartı aldıktan sonra her türlü alışverişlerde kullanılabilir. Peki debit kart nasıl alınır? Debit kart ne demektir? İşte tüm cevaplar bu yazıda...

Debit Kart Ne Demek?

Debit kart genellikle alışveriş yapmak için gerekli olan bir karttır. Kredi kartı gibi geri ödeme koşulu bulundurmayan bir karttır. Kişilerin banka hesaplarındaki paraları harcamaları ya da çekmelerine yarar. Halk arasında maaş kartı ve hesap kartı isimleriyle de anılır. Debit kart her bankadan temin edilebilen bir kart türüdür. Bu kart ile internet üzerinden ya da diğer şekillerle alışveriş yapmak mümkündür. Oldukça pratik bir kullanım sağlamaktadır. Nakit taşımak yerine sadece bu kart taşınarak her türlü satın alma işlemleri halledilebilir.

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Debit Kart Ne İşe Yarar?

Son zamanlarda oldukça ismi duyulan debit kart aslında herkes tarafından bilinmektedir. Hesap kartı olarak daha çok bilinen bu kartın yapabildiği pek çok iş vardır. Bir debit karta sahip kişi bu kart ile alışveriş yapabilir. Debit kart ile yapılabilecek bazı şeyler şunlardır:

Debit kart ile yapılan alışverişlerde kişiler yalnızca ne kadar parası varsa o kadar harcama yapabilir. Bu şekilde de debit kart sahipleri aşırı harcamadan kurtulurlar.

Banka kartları yani debit kartlarda taksit imkânı bulunmamaktadır. Bundan dolayı da kredi kartlarından daha farklıdır. Ancak kredi kartı ile taksitli alışverişlerde insanlar kendilerini durduramayabilir ve çok harcama yapabilirler. Böyle olan kişiler için debit kart çok daha iyi bir seçenektir.

Debit kart aslında kişinin kendi parasını bir kart içerisinde taşıması anlamına gelir. Debit kart sayesinde kişi yanında nakit para taşımak zorunda kalmaz. Nakit para taşımanın bazı olumsuz yanları ve dezavantajlarından kurtulmayı sağlar.

Nakit parada kaybetme, çaldırma gibi durumlar söz konusudur. Ancak debit kartta bu gibi durumlar olsa dahi kart anında iptal edilebilir. Debit kart para kaybedilmemesini sağlar.

İnternetten alışveriş yapılabilmesini sağlıyor.

Debit Kart ile İnternetten Alışveriş

Debit kart ile internetten alışveriş yapabilmek kredi kartı kullanmayan kişilerin en büyük hayallerinden birisiydi. Bu hayal ise gerçeğe dönüştü. Debit kart yani banka kartları ile artık internetten alışveriş yapmak mümkün. Bazı internet sitelerinin kart dışında alışverişe izin vermemeleri yüzünden insanların en büyük hayallerinden birisi banka kartı ile internet alışverişi yapabilmek haline gelmiş bir durumdaydı. Neyse ki bu hayaller artık gerçekleştir.

İnternet sitelerinde alışveriş yapılırken ödeme seçenekleri arasında bulun Banka Kartı ile Ödeme kısmına tıklanarak banka kartı ile ödeme yapılabiliyor. Her sitede bu imkân verilmese dahi artık banka kartı ile ödeme kabul edilen e-ticaret siteleri artıyor. Banka kartı ile ödeme yapmak aslında nakit kullanmak kadar kolay bir yöntem. Banka kartı ile internetten alışverişi yapan bir kişinin yapacağı işlemler şu sıradadır:

Banka kartı üzerindeki 16 haneli kart numarası girilmelidir.

Gönder butonuna tıklandıktan sonra sisteme kart bilgilerini kontrol edecektir. Tek kullanımlık bir alışveriş şifresi banka kartının kayıtlı olduğu telefona SMS ile gönderilecektir.

Bu şifre 180 saniye içerisinde ekrana girilmelidir.

Ve böylece alışveriş tamamlanır.

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Debit Kart Nasıl Alınır?

Debit kart özellikle gençler arasında çok konuşulmaktadır. Debit kart sahibi olmak oldukça kolay ve ücretsizdir. İstenilen bir bankaya yazılı ya da şahsen giderek başvuruda bulunarak kart alınabilir. Debit kart başvurusu yapılırken seçilen banka da önemlidir. Örneğin yıllık kart ücreti istemeyen bir bankaya başvurmak çok daha mantıklı olacaktır.