Denizlerin nazik devleri İzmit Körfezi’nde görüldü

Son yıllarda sayılarında oldukça büyük bir düşme görülen ve bir yerde kırmızı listeye alınan Camgöz Köpekbalığı, İzmit Körfez'inde görüldü. İnsanlara saldırdığı konusunda tarihte çok az örnekleri bulunan Camgöz Köpekbalığı, genel olarak deniz planktonları ile beslendikleri için zararsız olarak biliniyor.

Denizlerin nazik devleri olarak tanınan köpek balığı cinsinin yavrularının, balık sürüleri peşinden Körfez'e geldiği tahmin ediliyor İzmit'te olta balıkçıları tarafından yakalanan Camgöz Köpekbalığı, fotoğraflar çekildikten sonra yeniden Körfez'e bırakıldı. Eti Türkiye'de pek yenmeyen bu balık pek çok Avrupa ülkesinde mutfaklarda kullanılıyor.