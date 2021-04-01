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Giriş Tarihi: 1.4.2021 21:49

Denizlerin nazik devleri Körfezi’nde görüldü

ABBAS ÇAKAR
Denizlerin nazik devleri İzmit Körfezi’nde görüldü

Deniz Planktonları ile beslendikleri için genelde zararsız olarak bilinen ve denizlerin nazik devleri olarak adlandırılan Camgöz Köpekbalığı’nın yavruları Körfezi’nde görüldü.

Son yıllarda sayılarında oldukça büyük bir düşme görülen ve bir yerde kırmızı listeye alınan Camgöz Köpekbalığı, İzmit Körfez'inde görüldü. İnsanlara saldırdığı konusunda tarihte çok az örnekleri bulunan Camgöz Köpekbalığı, genel olarak deniz planktonları ile beslendikleri için zararsız olarak biliniyor.

Denizlerin nazik devleri olarak tanınan köpek balığı cinsinin yavrularının, balık sürüleri peşinden Körfez'e geldiği tahmin ediliyor İzmit'te olta balıkçıları tarafından yakalanan Camgöz Köpekbalığı, fotoğraflar çekildikten sonra yeniden Körfez'e bırakıldı. Eti Türkiye'de pek yenmeyen bu balık pek çok Avrupa ülkesinde mutfaklarda kullanılıyor.

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Denizlerin nazik devleri İzmit Körfezi’nde görüldü
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