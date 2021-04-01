Devrilen kamyonun altından son anda kurtuldu

İstanbul Arnavutköy'de kontrolden çıkarak savrulmaya başlayan hafriyat yüklü bir kamyon yan yattı. Meydana gelen kazada kamyon şoförü yara almazken, olay anında seyir halinde bulunan bir araç ise devrilen damperin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Olay İstanbul'un Arnavutköy ilçesine bağlı 23 Nisan Caddesi üzerinde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre şantiyeden hafriyat alan bir kamyon, seyir halinde bulunduğu esnada savrulmaya başladı. Kamyonun kontrolden çıkmasıyla arkada bulunan damper devrilerek yan yattı. Kamyon şoförü yaşanan olayı yara almadan atlatırken, kazananın yaşandığı yol ise trafiğe kapandı. Şoförün ihbar üzerine olay yerine gelen vincin, yan yatan damperi düzeltmesiyle trafik yeniden açıldı.

AZ KALSIN EZİLECEKTİ



Kazaya tanık olduğunu belirten bir vatandaş "Kamyon savrulmaya başlayınca dorsesi devrildi. Tam o sırada başka bir araç vardı orada. Son anda kurtuldu gitti. Az kalsın ezilecekti, ucuz atlattı" ifadelerini kullandı.